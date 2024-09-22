القوات الإسرائيلية تقتحم وتغلق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعتبر‭ ‬إغلاق‭ ‬المكتب‭ ‬أحدث‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬القناة‭ ‬وطاقمها،‭ ‬إذ‭ ‬تخوض‭ ‬معها‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬نزاعا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وقد‭ ‬تفاقم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وسبق‭ ‬للجيش‭ ‬أن‭ ‬اتهم‭ ‬مرارا‭ ‬مراسلي‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بالتبعية‭ ‬لحماس‭ ‬أو‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭. ‬

لكن‭ ‬القناة‭ ‬القطرية‭ ‬تنفي‭ ‬اتهامات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وتعتبر‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستهدف‭ ‬العاملين‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬ممنهج‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شهرا،‭ ‬بثت‭ ‬القناة‭ ‬تقارير‭ ‬ميدانية‭ ‬متواصلة‭ ‬عن‭ ‬تأثيره‭. ‬وكان‭ ‬نقلها‭ ‬المباشر‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وسط‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬الغربية‭. ‬

وسحبت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بطاقات‭ ‬اعتماد‭ ‬صحفيي‭ ‬الجزيرة‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬عمل‭ ‬القناة‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأفادت‭ ‬القناة‭ ‬بأن‭ ‬ضابطا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬أبلغ‭ ‬مدير‭ ‬مكتبها‭ ‬وليد‭ ‬العمري‭ ‬بـ«قرار‭ ‬قضائي‭ ‬لإغلاق‭ ‬مكتب‭ ‬الجزيرة‭ ‬مدة‭ ‬45‭ ‬يوما‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭. ‬

وقال‭ ‬الضابط‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرته‭ ‬المشاهد‭: ‬‮«‬أطلب‭ ‬منكم‭ ‬أن‭ ‬تأخذوا‭ ‬جميع‭ ‬الكاميرات‭ ‬وتغادروا‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬مدججون‭ ‬بالسلاح‭ ‬ويضعون‭ ‬أقنعة‭ ‬يدخلون‭ ‬المكتب‭.

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وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬أغلق‭ ‬مكتب‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬لأنه‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬‭. ‬

واستنكرت‭ ‬القناة‭ ‬‮«‬اقتحام‮»‬‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬لمكاتبها،‭ ‬واصفة‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬إجرامي‮»‬‭. ‬

واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اقتحام‭ ‬مكتب‭ ‬الشبكة‭ ‬ومصادرة‭ ‬معداتها‭ ‬ليس‭ ‬هجومًا‭ ‬على‭ ‬المؤسسة‭ ‬والعاملين‭ ‬فيها‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمثل‭ ‬إهانة‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬ومبادئ‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وليد‭ ‬العمري‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬العسكري‭ ‬‮«‬يحظر‭ ‬عمل‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة،‭ ‬وإغلاق‭ ‬المكتب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬العمري‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬اعتداء‭ ‬سافر‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬العربية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬وعلى‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬واعتداء‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الجزيرة‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬الصحفيين‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬يهدف‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬محو‭ ‬الحقيقة‭ ‬ومنع‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬سماع‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.

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ويقع‭ ‬مكتب‭ ‬الجزيرة‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الأمنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬اتفاق‭ ‬أوسلو‭ ‬للسلام‭ ‬الموقع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دان‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للمدينة‭ ‬وإغلاق‭ ‬مكتب‭ ‬الجزيرة‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬العمل‭... ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬مدانا‭ ‬وإنما‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اتساع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬وغزة‮»‬‭. ‬