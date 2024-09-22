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الاتحاد الأوروبي قلق والبيت الأبيض يعتبر أن التصعيد في لبنان ليس في مصلحة إسرائيل

9/22/2024 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بروكسل‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬التكتل‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الدامية،‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬‮«‬عاجل‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التصعيد‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قلق‭ ‬للغاية‭ ‬إزاء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيروت‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

والخط‭ ‬الأزرق،‭ ‬وهو‭ ‬خط‭ ‬رسمته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬عندما‭ ‬انسحبت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ويقوم‭ ‬مقام‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

واعتبر‭ ‬المسؤول‭ ‬الأوروبي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المدنيين‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدنيين‭ ‬‮«‬سيكونون‭ ‬مجددا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬يجب‭ ‬تجنّبها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬بذل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المكثّفة‮»‬‭. ‬

وتفاقمت‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬وآلاف‭ ‬الجرحى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والاربعاء‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بسبب‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬يستخدمها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬نُسب‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬ليلة‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬قصفا‭ ‬كثيفا‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الاسرائيلية‭. ‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬تصعيد‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬العسكري‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحتهم‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نقوله‭ ‬مباشرة‭ ‬لنظرائنا‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬التوترات‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬الآن‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬

لكنّه‭ ‬اعتبر‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬مساحة‭ ‬لحل‭ ‬دبلوماسي‮»‬‭ ‬للنزاع،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نعمل‭ ‬عليه‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وتابع‭ ‬كيربي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬بالتأكيد‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يقول‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نتنياهو‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬إعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‮»‬‭. ‬

وتعهّدت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استعادة‭ ‬الهدوء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬المقلق‮»‬‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬

ميدانيا‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬مجمعات‭ ‬الصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬لشركة‭ ‬رافاييل‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالوسائل‭ ‬والتجهيزات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬زوفولون‮»‬‭ ‬شمالي‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬بعشرات‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬فادي‭ ‬1‭ ‬وفادي‭ ‬2‭ ‬والكاتيوشا‭. ‬وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬مرتين‭ ‬قاعدة‭ ‬ومطار‭ ‬رامات‭ ‬ديفيد‭ ‬العسكريين‭ ‬‮«‬بعشرات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬فادي‭ ‬1‭ ‬وفادي‮»‬‭.‬

وقاعدة‭ ‬رامات‭ ‬دافيد‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الأبعد‭ ‬التي‭ ‬يعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قصفها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭.‬

وكان‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬دخلت‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬معركتها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬الحساب‭ ‬المفتوح‮»‬‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬إبراهيم‭ ‬عقيل‭ ‬القيادي‭ ‬الكبير‭ ‬بالجماعة‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

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