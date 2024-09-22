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((البحرين والكويت)) يوقع تعاونا حصريا مع ((الخطوط التركية))

9/22/2024 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنَ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إبرام‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬تجربة‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والعروض‭ ‬لهم،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتنوعة‭.‬

ووفقًا‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون‭ ‬الجديد‭ ‬سيتسنى‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬التمتع‭ ‬بخصم‭ ‬يبلغ‭ ‬20‭% ‬عند‭ ‬حجز‭ ‬رحلاتهم‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬أو‭ ‬الخصم‭ ‬الخاصة‭ ‬بـبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬ويغطي‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬وقي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية،‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬مزايا‭ ‬إضافية‭ ‬لعملائنا‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬حجوزاتهم‭ ‬عبر‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطاً‭ ‬وحيوية‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬تقي‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬والقيام‭ ‬بحجوزاتهم‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬أو‭ ‬الائتمانية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العروض،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬قام‭ ‬بتوفير‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬مرنة‭ ‬وسلسة‭ ‬وسريعة‭ ‬لعملائه‭ ‬الراغبين‭ ‬بالسفر‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الخصم‭ ‬المجزي،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬ترحيب‭ ‬البنك‭ ‬بالعملاء‭ ‬الجدد‭ ‬الراغبين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقاته‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬التي‭ ‬يقدمها،‭ ‬وتتضمن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المزايا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬بالبحرين‭ ‬السيد‭ ‬مصطفى‭ ‬دوكمتاش‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المتميز‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدماتنا‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة،‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بالتميز‭ ‬والابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬وإرساء‭ ‬علاقات‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودنا‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬تجارب‭ ‬العملاء‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬موقعنا‭ ‬الرائد‭ ‬كشركة‭ ‬طيران‭ ‬مفضلة‭ ‬لملايين‭ ‬المسافرين‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

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