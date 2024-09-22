((البحرين والكويت)) يوقع تعاونا حصريا مع ((الخطوط التركية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنَ بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، إبرام تعاون استراتيجي مع الخطوط الجوية التركية، إحدى أبرز شركات الطيران العالمية، وذلك في إطار حرصه على إثراء تجربة عملائه الكرام، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات والعروض لهم، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
ووفقًا لهذا التعاون الجديد سيتسنى لعملاء بنك البحرين والكويت التمتع بخصم يبلغ 20% عند حجز رحلاتهم على متن الخطوط الجوية التركية باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بـبنك البحرين والكويت، ويغطي هذا العرض الفترة الممتدة من سبتمبر حتى ديسمبر من العام الجاري.وقي تصريح له بهذه المناسبة، قال أحمد تقي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «يسرنا التعاون مع الخطوط الجوية التركية، بهدف تقديم مزايا إضافية لعملائنا وتمكينهم من الاستفادة من عروض حصرية على حجوزاتهم عبر الخطوط الجوية التركية، وذلك في إطار حرصنا على التعاون مع خطوط الطيران الأكثر نشاطاً وحيوية».
ودعا تقي عملاء البنك إلى المبادرة للاستفادة من هذه المزايا والقيام بحجوزاتهم باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمانية الخاصة بهم خلال فترة العروض، مشيراً إلى أن البنك قام بتوفير ما يلزم لضمان تجربة مرنة وسلسة وسريعة لعملائه الراغبين بالسفر والحصول على هذا الخصم المجزي، مشيرا في الوقت ذاته إلى ترحيب البنك بالعملاء الجدد الراغبين بالحصول على بطاقاته الائتمانية أو بطاقات الخصم التي يقدمها، وتتضمن الكثير من المزايا.
من جانبه، قال مدير عام الخطوط الجوية التركية بالبحرين السيد مصطفى دوكمتاش: «نحن سعداء بالتعاون مع بنك البحرين والكويت لتقديم هذا العرض المتميز لعملاء البنك وتحفيزهم على الاستفادة من خدماتنا بشكل أكثر مرونة، إذ يعد هذا التعاون بمثابة شهادة على التزامنا الدائم بالتميز والابتكار وتعزيز وإرساء علاقات التواصل في العالم، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا بهدف تعزيز تجارب العملاء مع الخطوط الجوية التركية، انطلاقا من موقعنا الرائد كشركة طيران مفضلة لملايين المسافرين حول العالم».
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