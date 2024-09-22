((سيكو)) أفضل مزود لخدمات الأوراق المالية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يحظى بتواجد مباشر في البحرين والسعودية والإمارات، حصولها على جائزة يوروموني للتميز في الشرق الأوسط 2024 لأفضل مزود لخدمات الأوراق المالية في البحرين.
وبهذه المناسبة؛ أعربت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو، عن اعتزازها بإنجازات وجهود فريق العمل في سيكو وثقة وتقدير العملاء، وقالت: «تمثل هذه الجائزة شهادة تقدير للنجاح المتواصل لكافة خطوط أعمالنا وقدرتنا على التميز في تقديم مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية التي تلبي طموحات عملائنا»، مضيفة أن هذا التكريم يُعد تأكيدا لما تحظى به سيكو من مكانة راسخه كبوابة رئيسية لأسواق رأس المال.
وكانت سيكو قد واصلت خلال العام الجاري التوسع النوعي في محفظة خدماتها؛ حيث دشنت في مايو الماضي، بالشراكة مع الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية «تنمية»، صندوق تنمية للسيولة بقيمة 126 مليون دولار أمريكي في سوق مسقط للأوراق المالية.
كما أطلقت في يوليو الماضي، خدمة التداول الجزئي على السندات والصكوك الدولية، مع تحديد حد أدنى للاستثمار بـ50 ألف دولار أمريكي بدلاً من 200 ألف دولار أمريكي، وهو الحد الأدنى المعتمد للاستثمار، مما يتيح للعملاء المزيد من الفرص الاستثمارية والتنوع في الاستثمار.
وقامت سيكو بعدد من الصفقات النوعية منذ بداية العام الجاري؛ كان من أبرزها إصدار سندات مقيمة بالدولار الأمريكي لبنك البحرين والكويت، حيث عملت سيكو كمدير رئيسي ومدير سجل مشترك، إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية، في اصدار سندات امتياز دولية غير مضمونة لمدة خمس سنوات بفائدة 6.875%. حيث أظهر الطلب القوي والذي تجاوز المليار دولار التزام (سيكو) بتوفير سبل تمويل مختلفة للعملاء تمكنهم من زيادة مصادر السيولة.
كما شهد هذا العام عدة مبادرات لتطوير الأعمال والتحول التقني وتقديم حلول مالية مبتكرة، حيث قامت بتصميم خطة الادخار لموظفي المؤسسات والتي تهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية مناسبة لنسب المخاطرة التي يرغب بها الموظف. كما واصلت منصتها للتداول ( SICO LIVE ) بالتطور وإضافة العديد من الخدمات المساندة لتحسين تجربة التداول للعملاء، بينما ساهم إطلاق تطبيقها الخاص «سيكو للأبحاث الاستثمارية» في تسهيل حصول العملاء على مستجدات الأسواق والأبحاث والتحليلات الاستثمارية والاقتصادية.
كما قامت Beyon Money بتوسيع شراكاتها مع سيكو خلال العام وذلك بعد نجاح التعاون الأولي لتقديم منتجات ادخار استثمارية مرنة ومبتكرة تتيح لمستخدمي تطبيق «بيون» ومن خلال منتج « flexi savings » تحقيق معدلات ربح تنافسية على ارصدتهم النقدية حيث قامت بتوفير خيارات جديدة للاستثمار لفترات محددة تتضمن فترة 3 أشهر وفترة 6 أشهر.
جدير بالذكر أن جائزة «مزود لخدمات الأوراق المالية» من يوروموني تقوم بتكريم الشركات الرائدة في القطاع، ضمن ضوابط مهمة تقوم على التفوق والحضور في مجال المصرفية الاستثمارية المحلية وخدمات الأوراق المالية، والتواجد القوي في السوق المحلي، والابتكار في المنتجات المالية، والالتزام بالتنوع والشمولية والاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تقييم جودة أبحاث السوق، والقدرة على التكيف مع تغييرات الأسواق، وخدمة العملاء المتميزة.
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