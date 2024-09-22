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((سيكو)) أفضل مزود لخدمات الأوراق المالية في البحرين

9/22/2024 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬سيكو،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬والذي‭ ‬يحظى‭ ‬بتواجد‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬يوروموني‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬2024‭ ‬لأفضل‭ ‬مزود‭ ‬لخدمات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬أعربت‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسيكو،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بإنجازات‭ ‬وجهود‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬سيكو‭ ‬وثقة‭ ‬وتقدير‭ ‬العملاء،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬شهادة‭ ‬تقدير‭ ‬للنجاح‭ ‬المتواصل‭ ‬لكافة‭ ‬خطوط‭ ‬أعمالنا‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬طموحات‭ ‬عملائنا‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يُعد‭ ‬تأكيدا‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬سيكو‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬راسخه‭ ‬كبوابة‭ ‬رئيسية‭ ‬لأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭.‬

وكانت‭ ‬سيكو‭ ‬قد‭ ‬واصلت‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬التوسع‭ ‬النوعي‭ ‬في‭ ‬محفظة‭ ‬خدماتها؛‭ ‬حيث‭ ‬دشنت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬العمانية‭ ‬لتنمية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬تنمية‮»‬،‭ ‬صندوق‭ ‬تنمية‭ ‬للسيولة‭ ‬بقيمة‭ ‬126‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬مسقط‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭.‬

كما‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬خدمة‭ ‬التداول‭ ‬الجزئي‭ ‬على‭ ‬السندات‭ ‬والصكوك‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للاستثمار‭ ‬بـ50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬المعتمد‭ ‬للاستثمار،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتنوع‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭.‬

وقامت‭ ‬سيكو‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬النوعية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجاري؛‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬إصدار‭ ‬سندات‭ ‬مقيمة‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬سيكو‭ ‬كمدير‭ ‬رئيسي‭ ‬ومدير‭ ‬سجل‭ ‬مشترك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬سندات‭ ‬امتياز‭ ‬دولية‭ ‬غير‭ ‬مضمونة‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بفائدة‭ ‬6‭.‬875‭%. ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬والذي‭ ‬تجاوز‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬التزام‭ (‬سيكو‭) ‬بتوفير‭ ‬سبل‭ ‬تمويل‭ ‬مختلفة‭ ‬للعملاء‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬مصادر‭ ‬السيولة‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والتحول‭ ‬التقني‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بتصميم‭ ‬خطة‭ ‬الادخار‭ ‬لموظفي‭ ‬المؤسسات‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬استثمارية‭ ‬مناسبة‭ ‬لنسب‭ ‬المخاطرة‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬بها‭ ‬الموظف‭. ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬منصتها‭ ‬للتداول‭ (‬ SICO ‭ ‬ LIVE ‭) ‬بالتطور‭ ‬وإضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬التداول‭ ‬للعملاء،‭ ‬بينما‭ ‬ساهم‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيقها‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬سيكو‭ ‬للأبحاث‭ ‬الاستثمارية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬حصول‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬الأسواق‭ ‬والأبحاث‭ ‬والتحليلات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والاقتصادية‭.‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬بتوسيع‭ ‬شراكاتها‭ ‬مع‭ ‬سيكو‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬التعاون‭ ‬الأولي‭ ‬لتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬ادخار‭ ‬استثمارية‭ ‬مرنة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تتيح‭ ‬لمستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬بيون‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬ flexi ‭ ‬ savings ‮»‬‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬على‭ ‬ارصدتهم‭ ‬النقدية‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬لفترات‭ ‬محددة‭ ‬تتضمن‭ ‬فترة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬وفترة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬مزود‭ ‬لخدمات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬من‭ ‬يوروموني‭ ‬تقوم‭ ‬بتكريم‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ضمن‭ ‬ضوابط‭ ‬مهمة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والحضور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المحلية‭ ‬وخدمات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬والتواجد‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتنوع‭ ‬والشمولية‭ ‬والاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقييم‭ ‬جودة‭ ‬أبحاث‭ ‬السوق،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬تغييرات‭ ‬الأسواق،‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬المتميزة‭.‬

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