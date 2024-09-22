أسابيع ألمانية في البحرينانطلاق فعاليات متنوعة بدءًا من الخميس المقبل حتى نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا

أعلنت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬أسابيع‭ ‬ألمانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الثقافة‭ ‬والموسيقى‭ ‬والأطعمة‭ ‬الألمانية‭. ‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أقامته‭ ‬السفارة‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬أكد‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وألمانيا‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬المقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬الثقافة‭ ‬الألمانية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والسياحي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬ألمانيا‭ ‬بيوم‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأضاف‭ ‬هاتش‭: ‬‮«‬باكورة‭ ‬الفعاليات‭ ‬ستكون‭ ‬مع‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬أكتوبرفست‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمشاركين‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالطعام‭ ‬والمشروبات‭ ‬والموسيقى‭ ‬والرقص‭ ‬الألماني‭ ‬البافاري‭ ‬التقليدي‮»‬‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬بيتر‭ ‬دوبسكي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬الدبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬ريزيدنس‭ ‬آند‭ ‬سبا،‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الفندق‭ ‬والسفارة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والنزلاء‭ ‬بتذوق‭ ‬أشهى‭ ‬المأكولات‭ ‬الألمانية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الموسيقات‭ ‬الألمانية‭. ‬ويسعدنا‭ ‬استضافة‭ ‬مهرجان‭ ‬أوكتوبرفست‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ولفت‭ ‬السفير‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ستعتلي‭ ‬فرقة‭ ‬ ‮«‬ Matti Klein Soul Trio ‮»‬‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى،‭ ‬حيث‭ ‬ستقدم‭ ‬أصواتًا‭ ‬روحانية‭ ‬تتردد‭ ‬صداها‭ ‬بين‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭. ‬

وفي‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬سيعزف‭ ‬موسيقيو‭ ‬فرقة‭ ‬ Big ‭ ‬ Band ‭ ‬التابعة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الألمانية‭ ‬موسيقى‭ ‬السوينج‭ ‬والبوب‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فارس،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭. ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬جولتهم‭ ‬عبر‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬بحفلات‭ ‬موسيقية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وجدة،‭ ‬سيقدمون‭ ‬أيضًا،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬خاصة‭ ‬لأطفال‭ ‬المدارس،‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتعريف‭ ‬الشباب‭ ‬بآلاتهم‭ ‬الموسيقية‭ ‬وموسيقاهم‭.‬

وابتداءً‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سوبر‭ ‬ماركت‭ ‬الأسرة‭ ‬ستنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬المنتجات‭ ‬الألمانية‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬والسلع‭ ‬الألمانية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بأسعار‭ ‬مخفضة،‭ ‬وبخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭%. ‬تسلط‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقاليد‭ ‬والنكهات‭ ‬الطهوية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬عياشي‭ ‬جمعة‭: ‬‮«‬دأبت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسرة‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالاحتفال‭ ‬في‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمختلف‭ ‬الدول‭ ‬للتعريف‭ ‬بحضاراتهم‭ ‬وثقافاتهم‭ ‬وأطعمتهم،‭ ‬وشهدنا‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفرنسي‭ ‬والأسبوع‭ ‬الإيرلندي،‭ ‬لذلك‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نشارك‭ ‬بفعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الألماني‭ ‬هذه‭ ‬المرة‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الألمانية،‭ ‬مي‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تعزز‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬البحريني‭ ‬والألماني‭ ‬ودورنا‭ ‬كجمعية‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المنتسبين‭ ‬إذ‭ ‬تعرفهم‭ ‬على‭ ‬الحضارة‭ ‬والثقافة‭ ‬الألمانية‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الثقافات‭ ‬توطد‭ ‬العلاقة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأعراق‭.‬

وختم‭ ‬السفير‭ ‬الألماني‭ ‬هاتش‭: ‬‮«‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬البارزة،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التخطيط‭ ‬لأحداث‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وعروض‭ ‬الأفلام،‭ ‬والتجارب‭ ‬الطهوية‭ ‬التي‭ ‬ستجلب‭ ‬روح‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالثقافة‭ ‬الألمانية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬داخل‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬تابعوا‭ ‬حسابنا‭ ‬على‭ ‬الإنستجرام‭ ‬ @Germanyinbahrain للحصول‭ ‬على‭ ‬الأخبار‭ ‬والسحوبات‭ ‬وفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬مذهلة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬