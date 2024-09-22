أسابيع ألمانية في البحرينانطلاق فعاليات متنوعة بدءًا من الخميس المقبل حتى نوفمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب علي عبدالخالق:
تصوير- محمود بابا
أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مملكة البحرين انطلاق فعاليات «أسابيع ألمانية في البحرين» وذلك ابتداءً من 26 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى شهر نوفمبر من العام الحالي، بسلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس الثقافة والموسيقى والأطعمة الألمانية.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته السفارة مساء أمس، أكد كليمنس أوغستينوس هاتش، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البحرين وألمانيا مع منح المقيمين والزوار لمحة عن الثقافة الألمانية إضافة إلى زيادة التبادل الثقافي والسياحي والاقتصادي بين البلدين، خاصة وأنها تتزامن مع احتفالات ألمانيا بيوم الوحدة في 3 أكتوبر.
وأضاف هاتش: «باكورة الفعاليات ستكون مع مهرجان «أكتوبرفست»، وذلك في فندق راديسون بلو في 26 سبتمبر، حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بالطعام والمشروبات والموسيقى والرقص الألماني البافاري التقليدي». وبهذه المناسبة، أكد بيتر دوبسكي، المدير العام لفندق الدبلومات راديسون بلو ريزيدنس آند سبا، أن التعاون بين الفندق والسفارة الألمانية في البحرين يهدف إلى دعم المبادرات والفعاليات التي تقوم بها السفارة من خلال تعزيز التجربة للمواطنين والمقيمين والنزلاء بتذوق أشهى المأكولات الألمانية بالإضافة إلى الاستماع إلى أفضل الموسيقات الألمانية. ويسعدنا استضافة مهرجان أوكتوبرفست للمرة الرابعة على التوالي.
ولفت السفير الألماني أن في الثالث من أكتوبر، ستعتلي فرقة « Matti Klein Soul Trio » خشبة المسرح كجزء من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، حيث ستقدم أصواتًا روحانية تتردد صداها بين الجماهير من جميع الأعمار.
وفي التاسع من أكتوبر، سيعزف موسيقيو فرقة Big Band التابعة للقوات المسلحة الألمانية موسيقى السوينج والبوب في قاعة محمد بن فارس، بالشراكة مع مركز الشيخ إبراهيم. وكجزء من جولتهم عبر المملكة العربية السعودية والبحرين بحفلات موسيقية في الرياض وجدة، سيقدمون أيضًا، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، في العاشر من أكتوبر، حفلة موسيقية خاصة لأطفال المدارس، مصممة خصيصًا لتعريف الشباب بآلاتهم الموسيقية وموسيقاهم.
وابتداءً من الثالث من أكتوبر، وبالتعاون مع سوبر ماركت الأسرة ستنطلق فعاليات أسبوع المنتجات الألمانية والذي يضم مجموعة مختارة من الأطعمة والسلع الألمانية عالية الجودة بأسعار مخفضة، وبخصم يصل إلى 20%. تسلط هذه المبادرة الضوء على التقاليد والنكهات الطهوية في ألمانيا.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام أسواق الأسرة عياشي جمعة: «دأبت أسواق الأسرة خلال السنتين الماضيتين على مشاركة المواطنين والمقيمين بالاحتفال في الأعياد الوطنية لمختلف الدول للتعريف بحضاراتهم وثقافاتهم وأطعمتهم، وشهدنا نجاحا كبيرا في الأسبوع الفرنسي والأسبوع الإيرلندي، لذلك حرصنا على أن نشارك بفعاليات الأسبوع الألماني هذه المرة».
بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة البحرينية الألمانية، مي عبدالعزيز، أن الجمعية تعزز الصداقة بين الشعبين البحريني والألماني ودورنا كجمعية في مثل هذه الفعاليات هو تقديم الدعم الكامل من خلال مجلس الإدارة حيث إنها تعكس إيجاباً من ناحية المنتسبين إذ تعرفهم على الحضارة والثقافة الألمانية خاصة وأن الثقافات توطد العلاقة الإنسانية بين مختلف الأعراق.
وختم السفير الألماني هاتش: «بالإضافة إلى هذه الأحداث البارزة، نحن في مرحلة التخطيط لأحداث أكثر إثارة، بما في ذلك الأنشطة الرياضية، وعروض الأفلام، والتجارب الطهوية التي ستجلب روح ألمانيا إلى البحرين، ندعو الجميع إلى الانضمام إلينا للاحتفال بالثقافة الألمانية وتعزيز الروابط داخل مجتمعنا، تابعوا حسابنا على الإنستجرام @Germanyinbahrain للحصول على الأخبار والسحوبات وفرصة الفوز بجوائز مذهلة خلال الأسابيع الألمانية في البحرين».
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