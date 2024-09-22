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تفعيلا لنظام العدالة التصالحية.. النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل

9/22/2024 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬بنيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬بمسمى‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬الصلح‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‮»‬‭ ‬يختص‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الصلح‭ ‬فيما‭ ‬يحال‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬المقيدة‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الأسرة،‭ ‬والجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬طفل‭ ‬تجاوز‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬ولم‭ ‬يتجاوز‭ ‬ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬كاملة‭ ‬وقت‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬الصلح‭ ‬أو‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬قانونًا،‭ ‬والتي‭ ‬ترى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إمكان‭ ‬حسم‭ ‬النزاع‭ ‬وإنهاء‭ ‬الخصومة‭ ‬فيها‭ ‬بما‭ ‬يجيزه‭ ‬القانون،‭ ‬ووفقاً‭ ‬للاعتبارات‭ ‬والمصالح‭ ‬المُقدرة‭ ‬قانونًا‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬تحيل‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬الصلح‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬الوشائج‭ ‬الأسرية‭ ‬أو‭ ‬مصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى‭ ‬وتستدعي‭ ‬لظروفها‭ ‬وأبعادها‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬حسمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬الصلح‭ ‬وفقًا‭ ‬للقواعد‭ ‬والمعايير‭ ‬المراعية‭ ‬لتلك‭ ‬المصالح‭ ‬والواردة‭ ‬بالقانون‭ ‬الوطني‭ ‬والصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬المنضمة‭ ‬إليها‭ ‬المملكة،‭ ‬ويباشر‭ ‬مكتب‭ ‬الصلح‭ ‬اختصاصاته‭ ‬المبينة‭ ‬بقرار‭ ‬إنشائه‭ ‬بعرض‭ ‬الصلح‭ ‬أو‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬مع‭ ‬إحاطتهم‭ ‬بما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى،‭ ‬ويثبت‭ ‬الصلح‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬في‭ ‬محاضر‭ ‬وإقرارات،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭.‬

فيما‭ ‬تضمن‭ ‬قرار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬اختصاصاته‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عرض‭ ‬الصلح‭ ‬والتنازل‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬حيادية‭ ‬تامة‭ ‬ولمرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬وكذا‭ ‬اشتراط‭ ‬موافقة‭ ‬الأطراف‭ ‬جميعاً‭ ‬للسير‭ ‬في‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وحضور‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬المسؤول‭ ‬عنه‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وضمان‭ ‬حق‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المشورة‭ ‬القانونية،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الإجراءات‭ ‬بصدد‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يتهم‭ ‬فيها‭ ‬طفل‭ ‬مُقدمةً‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬الإجراءات‭ ‬أو‭ ‬التدابير‭ ‬القضائية،‭ ‬وأن‭ ‬تُعطى‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأولوية‭ ‬بهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬الدعوى‭ ‬صلحًا‭ ‬أو‭ ‬تصالحًا‭ ‬أو‭ ‬تنازلًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬المكتب‭ ‬بإنجاز‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬أسبوعان‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ورود‭ ‬القضية‭ ‬يجوز‭ ‬تمديدها‭ ‬بموافقة‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬مدة‭ ‬مماثلة‭ ‬ولمرة‭ ‬واحدة‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬القرار‭ ‬إسناد‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬الصلح‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الأسرة‭ ‬والجرائم‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬وعلى‭ ‬الطفل،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭ ‬إجراء‭ ‬وإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬لرصد‭ ‬أسباب‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وإبداء‭ ‬المقترحات‭ ‬والتوصيات‭ ‬لمعالجتها‭. ‬

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