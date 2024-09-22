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ناصر بن حمد: الشباب البحريني أغلى من البترول والمعادن الثمينة

9/22/2024 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬الطلبة‭ ‬خريجي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬99 % ‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬بحضور‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬الداعمين‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬ليس‭ ‬تكريما‭ ‬لجهودهم‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬تأكيدا‭ ‬بأن‭ ‬المملكة‭ ‬تتكرم‭ ‬بهم‭ ‬وتتشرف‭ ‬بالشباب‭ ‬الطموح‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬وأن‭ ‬الشباب‭ ‬اليوم‭ ‬أثبتوا‭ ‬لأهاليهم‭ ‬وللبلاد‭ ‬أنهم‭ ‬الأفضل‭ ‬وان‭ ‬تحقيقهم‭ ‬للتفوق‭ ‬هو‭ ‬دافع‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬والسعي‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬‮

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬ان‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬عنصر‭ ‬أغلى‭ ‬من‭ ‬البترول‭ ‬والمعادن‭ ‬الثمينة،‭ ‬وانا‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬أؤكد‭ ‬ان‭ ‬البحريني‭ ‬معدنه‭ ‬ذهب،‭ ‬لا‭ ‬يذهب‭ ‬جهد‭ ‬أي‭ ‬مُنجز‭ ‬سدى،‭ ‬ونحن‭ ‬دائماً‭ ‬متأهبون‭ ‬لمساندتكم‭ ‬والوقوف‭ ‬بجانبكم‮»‬‭.‬‮

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬ان‭ ‬واجبنا‭ ‬كجهات‭ ‬مسؤولة‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لاحتضان‭ ‬أفكارهم‭ ‬وآرائهم‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬وأبواب‭ ‬أخرى‭ ‬تخدم‭ ‬طموحات‭ ‬الشباب‭ ‬وتصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬العظمى‭ ‬تشكل‭ ‬نجاحاتها‭ ‬بواحد‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬شعبها،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬فخورين‭ ‬بأنهم‭ ‬جزءٌ‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الـ1 % ،‭ ‬معرباً‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بهذه‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬المنجزة‭ ‬الذين‭ ‬سيكونون‭ ‬من‭ ‬القياديين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬‮

واستشهد‭ ‬سموه‭ ‬بقول‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للشباب‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الشباب‭ ‬نصف‭ ‬الحاضر‭ ‬وكل‭ ‬المستقبل‭ ‬وإن‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬مضمون‮»‬‭.‬‮

بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬حيث‭ ‬عرّف‭ ‬عن‭ ‬الشباب‭ ‬الأوائل‭ ‬خريجي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬معبراً‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬أنجزه‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬بتحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬تفوق‭ ‬99 % ،‭ ‬وتعتبر‭ ‬تلك‭ ‬المعدلات‭ ‬المرتفعة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الطلبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬وموهبتهم‭ ‬الرفيعة،‭ ‬وروح‭ ‬التحدي‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الخريجين،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالمعلمين‭ ‬والطاقم‭ ‬التعليمي‭ ‬بالكامل‭ ‬وأُسر‭ ‬المتفوقين‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرقة‭.‬‮

وخلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬ممثل‭ ‬الطلاب‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أقف‭ ‬أمام‭ ‬هذا‭ ‬الجمع‭ ‬الكريم،‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬زملائي‭ ‬وزميلاتي‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرنا‭ ‬وصادق‭ ‬امتناننا‭ ‬وفخرنا‭ ‬بما‭ ‬توليه‭ ‬بلدنا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بمسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬شوطاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬كبيرة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لرعايته‭ ‬الأثر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬إنجازات‭ ‬متعددة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والعربي‭ ‬والعالمي‮»‬‭.‬‮

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬اليوم‭ ‬يعد‭ ‬حافزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لهم‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬الجاد‭ ‬والارتقاء‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬التفوق‭ ‬لنكون‭ ‬غداً‭ ‬الجيل‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬لوطننا‭ ‬الغالي،‭ ‬وإننا‭ ‬كطلبة‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬بكل‭ ‬أمل‭ ‬وثقة،‭ ‬لأن‭ ‬الشباب‭ ‬هم‭ ‬بناة‭ ‬الغد،‭ ‬وحاملو‭ ‬راية‭ ‬التقدّم‭ ‬والازدهار‭. ‬فبالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬وبالنيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المكرمين‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬لهذا‭ ‬التكريم‭ ‬ونعاهد‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬متسلحين‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬لنحمل‭ ‬لواء‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬نخطو‭ ‬اليه‭ ‬بخطواتنا‭ ‬الأولى‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬واعتزاز‭.‬‮

وتفضل‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بتكريم‭ ‬الرعاة‭ ‬الداعمين‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬معرباً‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬الرعاة‭ ‬ولما‭ ‬للفتتهم‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬سامٍ‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭. ‬

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