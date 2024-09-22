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وزير الخارجية يلتقي الفريق الدبلوماسي المساند المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/22/2024 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البعثة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المساند‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬‮

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بأعضاء‭ ‬الفريق،‭ ‬مهنئاً‭ ‬إياهم‭ ‬باختيارهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬واجتماعات‭ ‬المجالس‭ ‬واللجان‭ ‬المتخصصة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬والإيجابية‭ ‬فيها،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬اكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعارف‭ ‬والخبرات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بقدراتهم‭ ‬المعرفية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أعرق‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭. ‬‮

وحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬المتاحة‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬واكتساب‭ ‬مختلف‭ ‬المعارف‭ ‬المتصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والسياسي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬المناطة‭ ‬بهم‭. ‬‮

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬وسعادة‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭.

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