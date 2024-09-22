وزير الخارجية يلتقي الفريق الدبلوماسي المساند المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أعضاء الفريق الدبلوماسي المساند المشارك في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحب وزير الخارجية بأعضاء الفريق، مهنئاً إياهم باختيارهم للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماعات المجالس واللجان المتخصصة، مؤكداً أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية فيها، بما يتيح لهم فرصة اكتساب المزيد من المعارف والخبرات الدبلوماسية والسياسية والارتقاء بقدراتهم المعرفية في العمل الدبلوماسي الدولي في أعرق منظمة دولية.
وحث وزير الخارجية أعضاء الفريق على بذل الجهود للاستفادة من هذه الفرصة المتاحة لتطوير قدراتهم واكتساب مختلف المعارف المتصلة بالعمل الدبلوماسي والسياسي، وتعزيز التواصل مع زملائهم الدبلوماسيين الشباب من الدول الشقيقة والصديقة، والتعرف على تجارب الدول في العمل الدبلوماسي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام المناطة بهم.
حضر اللقاء الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق للوزير.
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