Monday, 23 September 2024 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناصر بن حمد يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

9/22/2024 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متطور،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬السفير‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭.‬

وبحث‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬القضايا‭ ‬الراهنة‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مقدما‭ ‬التهاني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ (‬ذهبيتان‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزية‭) ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬للرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬وتوجت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بتصدر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقا‭ ‬للميداليات‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬كبير‭. ‬

MENAFN22092024000055011008ID1108701786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث