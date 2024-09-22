ناصر بن حمد يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات وما يشهده هذا التعاون المشترك بينهما من مستوى متطور، مشيدا سموه بجهود السفير إيريك جيرو تيلم في تعزيز آفاق هذا التعاون في كافة القطاعات.
وبحث سموه مع السفير الفرنسي القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مقدما التهاني لمملكة البحرين بمناسبة حصول المملكة على 4 ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضية وبرونزية) في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، مشيدا بجهود سموه في تهيئة الأجواء المناسبة للرياضيين البحرينيين في هذه المشاركة، وتوجت هذه الجهود بتصدر مملكة البحرين للدول العربية الأكثر تحقيقا للميداليات في الأولمبياد في إنجاز تاريخي كبير.
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