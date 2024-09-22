ناصر بن حمد يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متطور،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬السفير‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭.‬

وبحث‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬القضايا‭ ‬الراهنة‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مقدما‭ ‬التهاني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ (‬ذهبيتان‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزية‭) ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬للرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬وتوجت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بتصدر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقا‭ ‬للميداليات‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬كبير‭. ‬