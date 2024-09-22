القائد العام والممثل الشخصي للملك يستعرضان استعدادات معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، مشيداً بالإدارة المتميزة لسموه ومتابعته المستمرة لكل مراحل الاستعداد لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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