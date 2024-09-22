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رئيس الحرس الوطني يستقبل الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة

9/22/2024 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬بمعسكر‭ ‬الصخير‭.‬

ورحّب‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهوده‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحماية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

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