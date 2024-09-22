رئيس الحرس الوطني يستقبل الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وذلك صباح أمس في مكتبه بديوان الرئاسة بمعسكر الصخير.
ورحّب سمو رئيس الحرس الوطني بسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، مشيدًا بالدور الذي يقدمه سموه من خلال جهوده الوطنية في خدمة مملكة البحرين، وحماية الحياة الفطرية، من خلال ترؤس سموه للمجلس الأعلى للبيئة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
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