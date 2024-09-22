في إنجاز دولي جديدبحريني يفوز بجائزة ((20 قائدا تحت 35)) العالمية في قطاع الفضاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البحريني‭ ‬الدولي‭ ‬المتميز،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬البحرينية‭ ‬تأتي‭ ‬كحصاد‭ ‬لجهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للشباب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭. ‬وإننا‭ ‬لنفخر‭ ‬برؤية‭ ‬شبابنا‭ ‬يحققون‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬وتضع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وأسرعها‭ ‬نموا‮»‬‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬مهندس‭ ‬الفضاء‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭: ‬‮«‬بداية‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وإدارتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬اللامحدود‭ ‬وإيمانهم‭ ‬بقدراتنا‭ ‬كشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬بثقة‭ ‬تامة،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬تشجعينا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والإنجاز‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬وتحدٍ‭ ‬وإصرار‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يعزز‭ ‬إصراري‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتي‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحاتي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭. ‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬محفزاً‭ ‬ومشجعاً‭ ‬لشباب‭ ‬وشابات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وأحلامهم‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مواهبهم‭ ‬بإصرار‭ ‬وتفاؤل‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬يزخر‭ ‬بالإنجازات‮»‬‭.‬