Monday, 23 September 2024 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في إنجاز دولي جديدبحريني يفوز بجائزة ((20 قائدا تحت 35)) العالمية في قطاع الفضاء

9/22/2024 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إنجاز‭ ‬بحريني‭ ‬جديد‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬فوز‭ ‬مهندس‭ ‬الفضاء‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭ ‬بجائزة‭ (‬20‭ ‬شابا‭ ‬قائدا‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬35‭)‬،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للخبراء‭ ‬والمحترفين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.
‬ويُعد‭ ‬المهندس‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭ ‬العربي‭ ‬الوحيد‭ ‬والممثل‭ ‬الوحيد‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2024،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تميز‭ ‬وريادة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬وتصميم‭ ‬وتطوير‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المهندس‭ ‬القصاب‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬نظيراً‭ ‬لتميزه‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمهني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إسهاماته‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحكمين‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬بشكل‭ ‬تنافسي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬معايير‭ ‬متعلقة‭ ‬بقطاع‭ ‬الفضاء‭.‬

حول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البحريني‭ ‬الدولي‭ ‬المتميز،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬البحرينية‭ ‬تأتي‭ ‬كحصاد‭ ‬لجهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للشباب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭. ‬وإننا‭ ‬لنفخر‭ ‬برؤية‭ ‬شبابنا‭ ‬يحققون‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬وتضع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وأسرعها‭ ‬نموا‮»‬‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬مهندس‭ ‬الفضاء‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭: ‬‮«‬بداية‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وإدارتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬اللامحدود‭ ‬وإيمانهم‭ ‬بقدراتنا‭ ‬كشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬بثقة‭ ‬تامة،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬تشجعينا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والإنجاز‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬وتحدٍ‭ ‬وإصرار‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يعزز‭ ‬إصراري‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتي‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحاتي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭. ‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬محفزاً‭ ‬ومشجعاً‭ ‬لشباب‭ ‬وشابات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وأحلامهم‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مواهبهم‭ ‬بإصرار‭ ‬وتفاؤل‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬يزخر‭ ‬بالإنجازات‮»‬‭.‬

MENAFN22092024000055011008ID1108701783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث