في إنجاز دولي جديدبحريني يفوز بجائزة ((20 قائدا تحت 35)) العالمية في قطاع الفضاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إنجاز بحريني جديد يعزز مكانة المملكة في قطاع الفضاء على المستوى الدولي، أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء فوز مهندس الفضاء يعقوب القصاب بجائزة (20 شابا قائدا تحت سن 35)، المقدمة من الجمعية الدولية للخبراء والمحترفين في مجال الفضاء والأقمار الصناعية في نسختها لعام 2024.
ويُعد المهندس يعقوب القصاب العربي الوحيد والممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط من ضمن الفائزين في نسخة 2024، مما يعكس تميز وريادة الشباب البحريني في مجال الفضاء وتصميم وتطوير الأقمار الصناعية، حيث تمكن المهندس القصاب من حصد هذه الجائزة نظيراً لتميزه الأكاديمي والمهني في مجال بناء الأقمار الصناعية، إضافة إلى إسهاماته البارزة في تطوير هذا القطاع الحيوي محليًا وعالميًا. وقد تم إعلان الفائزين الذين تم اختيارهم من قبل نخبة من المحكمين الخبراء في مجال الفضاء والأقمار الصناعية بشكل تنافسي بناء على عدة معايير متعلقة بقطاع الفضاء.
حول هذا الإنجاز البحريني الدولي المتميز، قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: «إن هذه الإنجازات البحرينية تأتي كحصاد لجهود الهيئة في سبيل تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعة مستمرة من الداعم الأول للشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. وإننا لنفخر برؤية شبابنا يحققون هذا النوع من الإنجازات العالمية التي تعزز مكانة البحرين في مجال علوم الفضاء، وتضع اسم البحرين في مصاف الدول الرائدة في واحد من أهم علوم المستقبل وأسرعها نموا». وبهذه المناسبة، قال مهندس الفضاء يعقوب القصاب: «بداية أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وإدارتها التنفيذية برئاسة الدكتور محمد العسيري على دعمهم اللامحدود وإيمانهم بقدراتنا كشباب وتمكينهم لنا في قطاع الفضاء بثقة تامة، ما كان له الأثر الواضح في تشجعينا نحو تحقيق التميز والإنجاز تلو الآخر في مختلف المحافل الدولية بكل ثقة وتحدٍ وإصرار. إن هذا الفوز يعزز إصراري على مواصلة تطوير مهاراتي وتحقيق طموحاتي في مجال الفضاء. كما أود أن يكون هذا الإنجاز محفزاً ومشجعاً لشباب وشابات مملكة البحرين على السعي نحو تحقيق طموحاتهم وأحلامهم والاستثمار في مواهبهم بإصرار وتفاؤل نحو مستقبل يزخر بالإنجازات».
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