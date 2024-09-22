لدى ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضةناصر بن حمد يعلن تأسيس ((هيئة التميز الأكاديمي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالشباب‭ ‬هو‭ ‬مجهود‭ ‬وطني‭ ‬متكامل‭ ‬ويعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬يمكن‭ ‬للشباب‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬إبداعاته‭ ‬ويكون‭ ‬مساهماً‭ ‬فعالاً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المملكة‭.‬‮

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واستهل‭ ‬سموه‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالترحيب‭ ‬بأعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬تقدموا‭ ‬بالتهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لسمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬على‭ ‬إنجازه‭ ‬التاريخي‭ ‬بتحقيقه‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بدور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ودعمه‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬الماضية‭ ‬بإنجازات‭ ‬تاريخية‭ ‬وأرقام‭ ‬أولمبية‭ ‬قياسية‭ ‬بتصدر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وتحقيق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬‮

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وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬قدم‭ ‬موهوبو‭ ‬الأمل‭ ‬تقريرا‭ ‬مفصلا‭ ‬عن‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬طُبقت‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬المتميزين،‭ ‬وأعلن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مبادرة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بتأسيس‭ ‬هيئة‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المتميزين‭ ‬أكاديمياً‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬تواصل‭ ‬فعّالة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭.‬‮

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ثم‭ ‬استعرضت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬حصر‭ ‬وتمكين‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬المتميزة‭ ‬أكاديمياً‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬الماضية‭ ‬والذي‭ ‬أُطُلق‭ ‬بحسب‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والهادف‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬المتميزين‭.‬‮

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كما‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬آخر‭ ‬النتائج‭ ‬للنسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬مساري‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬إمكانيات‭ ‬الشباب‭ ‬العملية‭ ‬والعلمية‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتعقيباً‭ ‬للنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬وجه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬مساري‭.‬

وناقش‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالتعلم‭ ‬المسبق‭ ‬والمسارات‭ ‬المرنة‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتكليف‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬بإعداد‭ ‬مقترح‭ ‬لاحتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬التراكمية‭ ‬وفقاً‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬عرضًا‭ ‬حول‭ ‬منصة‭ ‬مهارات‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬