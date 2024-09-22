لدى ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضةناصر بن حمد يعلن تأسيس ((هيئة التميز الأكاديمي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتطلع من خلال جميع السياسات والبرامج والاستراتيجيات والخدمات التي يقدمها لإلهام الشباب البحريني ومنحه فرصا حقيقية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم والعمل على تمكينهم في مختلف المجالات، ما يجعلهم قادرين على أن يكونوا أساس ومحور التنمية في المملكة وهو الأمر الذي يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الرامية إلى الاعتماد على مهارات الشباب وقدراتهم لتحقيق النمو للمملكة، وسط اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعم سموه للشباب البحريني وتوفير فرص لهم باعتبارهم عماد المستقبل.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لعام 2024 وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وأشار سموه أن الاهتمام بالشباب هو مجهود وطني متكامل ويعد ركيزة أساسية تعمل عليها كل الجهات الحكومية والخاصة لتطوير منظومة عمل متكاملة لدعم الشباب في المملكة وتوفير بيئة يمكن للشباب فيها أن يقدم إبداعاته ويكون مساهماً فعالاً في تنمية المملكة.
واستهل سموه الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، حيث تقدموا بالتهاني والتبريكات لسمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على إنجازه التاريخي بتحقيقه بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي.
كما أشاد سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ودعمه للمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات الرياضية خلال الفترة القصيرة الماضية بإنجازات تاريخية وأرقام أولمبية قياسية بتصدر الدول العربية في أولمبياد باريس 2024، وتحقيق منتخبنا الوطني لكرة السلة لقب البطولة الخليجية السابعة عشرة لمنتخبات الرجال للمرة الأولى في تاريخه.
وفي بداية الاجتماع قدم موهوبو الأمل تقريرا مفصلا عن دراسة شاملة طُبقت على فئة محددة من المتميزين، وأعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مبادرة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتأسيس هيئة التميز الأكاديمي، تضم نخبة من الطلبة المتميزين أكاديمياً وتهدف إلى بناء شبكة تواصل فعّالة تسهم في تبادل المعرفة.
ثم استعرضت وزارة العمل مستجدات مشروع حصر وتمكين الطاقات الشبابية المتميزة أكاديمياً خلال الخمس عشرة سنة الماضية والذي أُطُلق بحسب توجيهات سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهادف إلى الاستثمار في الشباب المتميزين.
كما استعرض المجلس آخر النتائج للنسخة الأخيرة من مشروع مساري الذي يهدف إلى المساهمة في رفع إمكانيات الشباب العملية والعلمية للدخول في سوق العمل، وتعقيباً للنتائج الإيجابية وجه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإطلاق النسخة الثالثة من مشروع مساري.
وناقش أعضاء المجلس مستجدات مشروع الاعتراف بالتعلم المسبق والمسارات المرنة الذي جاء تنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء الموقر بإعداد مقترح لاحتساب الخبرة التراكمية وفقاً لاستراتيجية هيئة جودة التعليم والتدريب.
كما قدم صندوق العمل «تمكين» عرضًا حول منصة مهارات البحرين والتي تسهم في التركيز على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
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