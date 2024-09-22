الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني للسعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بأواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتميزة‭ ‬وعمق‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬أوجه‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬الوطيد‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬ويلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬ومصالح‭ ‬البلدين‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬شعبيهما‭ ‬الشقيقين‭. ‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬