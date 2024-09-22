الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني للسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وأخلص تمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.
كما أعرب جلالته في البرقية عن بالغ تقديره واعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة وعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة الشقيقة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات ومصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
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