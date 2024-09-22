دراسة جديدة تتحدى النظريات القديمة لنشوء السرطان

شككت دراسة حديثة نشرت في مجلة "نيتشر ريفيوز كانسر" في النظرية السائدة حول تطور السرطان، ودعت لإعادة النظر في نموذج التطور الوراثي للسرطان ليشمل عوامل جينية وغير جينية.

وأوضحت الدراسة التي قام بها الباحث كارلو مالي من ولاية أريزونا ولوسي لابلان من جامعة باريس بانثيون-سوربون، أن نموذج التطور الكلوني للسرطان، الذي يقوم على فكرة أن جميع الخلايا السرطانية تنحدر من خلية أولية متحورة، يعاني من قصور في تفسير التعقيدات الديناميكية لتطور السرطان.



واقترح الباحثان تحسين هذا النموذج عبر الاعتراف بأن الخلايا السرطانية ترث خصائص أخرى إلى جانب الطفرات الجينية، ما يسمح لها بالتكيف السريع مع بيئتها دون الحاجة إلى تعديلات جينية.

وتناولت الدراسة كذلك التفاعل المعقد بين الخلايا السرطانية وبيئتها المحيطة، وبيَّنت أن السرطان يتطور في ديناميكيات معقدة يصعب التنبؤ بها، ما يجعل مكافحته أمراً بالغ الصعوبة.



يشير الباحثان إلى ضرورة استبدال مفهوم "الكلون" التقليدي، والذي يشير لمجموعة الخلايا التي تنحدر من خلية أصلية واحدة، وتتشابه في تركيبها الجيني، بمفهوم أدق للأنساب الخلوية التي تسجل تاريخ الخلايا وتحدد بنيتها في الورم.

كما سلط الباحثان الضوء على أهمية معالجة التفاعلات غير الجينية بين الخلايا السرطانية وبيئتها، مثل التغيرات في التعبير الجيني (التغيرات اللاجينية)، التي تؤثر في سلوك الخلايا السرطانية دون تغيير تسلسل الحمض النووي.

وتؤكد الدراسة ضرورة اعتماد استراتيجيات علاجية تأخذ في الحسبان التعقيد الكامل لتطور الخلايا السرطانية، ما يمكن أن يساعد على التوصل إلى علاجات أكثر فعالية في المستقبل، ليس فقط من خلال استهداف الطفرات الجينية، ولكن من خلال التعامل مع التغيرات اللاجينية والتفاعلات البيئية التي تؤثر في تطور المرض.