نهر التايمز يكشف غموض ثروات لندن السرية

MENAFN - Khaberni) خبرني -لارا مايكليم، بريطانية في طليعة عدد متزايد من الأشخاص الذين يقضون أوقات فراغهم في تمشيط شاطئ نهر التايمز، بحثاً عن قطع أثرية نادرة تروي عن الحياة في العاصمة البريطانية قبل مئات الأعوام، ومن المرتقب عرض مكتشفاتهم في متحف لندن خلال أشهر.





تنتظر مايكليم

انحسار المد

على شواطئ لندن لتمارس مع العديد من مستكشفيين، هوايتها في التنقيب عن الآثار في هذا الموقع منذ أكثر من 20 عاماً، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا غارديان"، اليوم الأحد.





ووصفت هوايتها بالإدمان، وتزور الشاطئ مرتين أسبوعياً لساعات طويلة. وتعبر عن شغفها بالقول: "بمجرد أن تبدأ، فإنه يجذبك إلى الوراء.. هو مكان تسافر فيه عبر الزمن. ينتابك هذا الإحساس بالماضي الذي كان محبوساً في الوحل، أحياناً لآلاف السنين".





بدأت مايكلم في نشر اكتشافاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، أصبح الحماس لهذه التسلية كبيراً جداً، لدرجة أن هيئة ميناء لندن (PLA) اضطرت إلى التوقف عن إصدار تراخيص تتيح للمواطنين التنقيب على الآثار قرب نهر التايمز.





بين عامي 2018 و2022، ارتفع الطلب على التصاريح من 200 تصريح سنوياً إلى أكثر من 5000 تصريح.







متحف لعرض الاكتشافات الأثرية

هذا الأسبوع، أعلن متحف لندن، الذي يوفر موطناً للاكتشافات المهمة على شاطئ التايمز، عن معرض كبير بعنوان "أسرار نهر التايمز: كنوز لندن المفقودة"، والذي سيفتتح في أبريل (نيسان) المقبل.





ووصف المتحف نهر التايمز بأنه "كبسولة زمنية حية"، ووعد بسرد قصة الاكتشافات المتنوعة التي عثر عليها مثل الأنابيب الطينية والأسنان الاصطناعية إلى خنجر من عصر الفايكنج وقطعة من القرون الوسطى، وخاتم من الذهب مكتوب عليه "من أجل الحب أعطيت".





ومن بين العناصر التي سيتم عرضها في معرض متحف لندن، قبعة صوفية محبوكة محفوظة جيداً، كانت محاصرة في طين النهر منذ حوالي 500 عام.





وتحدثت أمينة المعرض كيت سومنال عن تاريخ هذه الهواية مشيرة إلى أنها تسبق القرن التاسع عشر. وقالت: "يميل الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى البحث عن فتات صالحة للاستعمال وبيعها.. غالباً ما يتم إرسال الأطفال إلى نهر التايمز للبحث عن مكتشفات للبيع".





لكن في السنوات الأخيرة، تطورت هذه الممارسة إلى هواية يشعر من خلالها الأشخاص بالرضا خلال البحث والاكتشاف، ومن ثم نيلهم امتيازاً بأنهم "أول من لمس شيئاً ما منذ مئات أو حتى آلاف السنين".