ألمانيا.. 23 مصاباً بعد تصادم حافلة وسيارة

MENAFN - Khaberni) خبرني -خلف تصادم بين حافلة وسيارة في مدينة إيسن غرب ألمانيا، في عدد كبير من المصابين.





ووفقاً لتقييم أولي للشرطة، بلغ عدد المصابين 23، وأفادت فرق الإطفاء بنقل 14 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفيات في إيسن.





60 متأثراً



وحسب فرق الإطفاء، فإن إجمالي الذين تأثروا بالحادث الخطير بلغ حوالي 60، ووجهت الشرطة نداء للشهود للتحقيق في ملابسات الحادث.





وأفادت التحقيقات الأولية للشرطة بتصادم السيارة وحافلة النقل المكوكية وعلى متنها زوار لمهرجان أكتوبر فست الذي يقام في أرض مطار إيسن-مولهايم، عند تقاطع إشارات مرور. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من المحتمل أن إحدى المركبتين تجاوزت التقاطع وإشارة المرور حمراء.







وأضافت المتحدثة أن من المحتمل أن بعض المتأثرين بالحادث توجهوا إلى المهرجان قبل تحديد هوياتهم، أو توجهوا لاحقاً إلى مستشفى مشيرة إلى أنه لهذا السبب أطلق نداء للشهود.

