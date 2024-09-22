ألمانيا.. 23 مصاباً بعد تصادم حافلة وسيارة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -خلف تصادم بين حافلة وسيارة في مدينة إيسن غرب ألمانيا، في عدد كبير من المصابين.
ووفقاً لتقييم أولي للشرطة، بلغ عدد المصابين 23، وأفادت فرق الإطفاء بنقل 14 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفيات في إيسن.
60 متأثراً
وحسب فرق الإطفاء، فإن إجمالي الذين تأثروا بالحادث الخطير بلغ حوالي 60، ووجهت الشرطة نداء للشهود للتحقيق في ملابسات الحادث.
وأفادت التحقيقات الأولية للشرطة بتصادم السيارة وحافلة النقل المكوكية وعلى متنها زوار لمهرجان أكتوبر فست الذي يقام في أرض مطار إيسن-مولهايم، عند تقاطع إشارات مرور. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من المحتمل أن إحدى المركبتين تجاوزت التقاطع وإشارة المرور حمراء.
وأضافت المتحدثة أن من المحتمل أن بعض المتأثرين بالحادث توجهوا إلى المهرجان قبل تحديد هوياتهم، أو توجهوا لاحقاً إلى مستشفى مشيرة إلى أنه لهذا السبب أطلق نداء للشهود.
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