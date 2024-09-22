أمين مجلس التعاون يشيد بجهود منظمة التعاون الرقمي وهيئة الحكومة الرقمية السعودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بالجهود الكبيرة والقيمة لمنظمة التعاون الرقمي وهيئة الحكومة الرقمية السعودية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التحول الرقمي وتبادل الخبرات.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال مشاركة البديوي في حفل استقبال رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الرقمي من أجل الازدهار على هامش اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشاد البديوي بتعزيز المنظمة للجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار الرقمي.
ونظم حفل الاستقبال بشكل مشترك كل من منظمة التعاون الرقمي وهيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية. (النهاية)
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