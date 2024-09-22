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أمين مجلس التعاون يشيد بجهود منظمة التعاون الرقمي وهيئة الحكومة الرقمية السعودية

9/22/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بالجهود الكبيرة والقيمة لمنظمة التعاون الرقمي وهيئة الحكومة الرقمية السعودية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التحول الرقمي وتبادل الخبرات.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال مشاركة البديوي في حفل استقبال رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الرقمي من أجل الازدهار على هامش اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشاد البديوي بتعزيز المنظمة للجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار الرقمي.
ونظم حفل الاستقبال بشكل مشترك كل من منظمة التعاون الرقمي وهيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية. (النهاية)

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