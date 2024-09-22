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المؤتمر العالمي للتأهيل بشأن ذوي الهمم ينطلق غدا في أبوظبي بمشاركة كويتية

9/22/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 22 - 9 (كونا) -- تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات المؤتمر العالمي للتأهيل بشأن ذوي الهمم للعام 2024 بالعاصمة الاماراتية ابوظبي الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي.
وقالت بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان المؤتمر العالمي للتأهيل الذي يقام برعاية الشيخ خالد بن زايد يعتبر إحدى أهم الفعاليات العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة لما يطرحه من أفكار وتجارب تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فى مجتمعاتهم.
وأشارت إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تقام تحت شعار (الاحتفاء بالشمولية) تأكيدا للالتزام الراسخ بتعزيز الفرص والنهوض بالإمكانيات البشرية للأشخاص ذوي الاعاقة موضحة أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء الأكاديميين والباحثين المختصين فى مجالات التأهيل والرعاية الصحية والتعليم بهدف تبادل المعرفة والخبرات وإجراء النقاشات حول العديد من الموضوعات التقنية والاستراتيجية لضمان إرساء مجتمع شامل وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.
وذكرت بورسلي أن العمل والتوظيف والتحديات التى يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ورفع نسبة الوعي بالوظائف المتاحة لهم ستكون من أبرز محاور المؤتمر حيث ستتم مناقشة الرؤى المشتركة حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم.
وبينت أن المحاور تتضمن كذلك رفع الوعي بشأن ذوي الاعاقة وقدراتهم وسبل تجاوز العقبات التي تحول دون دمجهم فى سوق العمل من خلال الاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال وتبادل الآراء ووجهات النظر حول تأهيل هذه الشريحة في جميع المجالات.
ولفتت إلى أن المؤتمر سيتطرق كذلك إلى التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وأهمية ضمان نظام شامل في جميع المستويات التعليمية وتزويدهم بمهارات متعددة في جميع المجالات وكيفية الاستفادة من الوسائل التقنية المناسبة لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم إلى المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار ورسم ملامح المستقبل والتنمية.
وثمنت دور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لاحتضانها المؤتمر وسعيها الدؤوب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتزامها الراسخ بتعزيز تكافؤ الفرص لضمان ارساء مجتمع شامل وتمكين الاشخاص ذوى الإعاقة فى جميع انحاء العالم مؤكدة انفتاح دولة الكويت وحرصها على الاستفادة من كافة التجارب ومواكبة أحدث التطورات العالمية لتعزيز تجربتها الرائدة في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة. (النهاية)

س خ م / ف ا س



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