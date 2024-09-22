المؤتمر العالمي للتأهيل بشأن ذوي الهمم ينطلق غدا في أبوظبي بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
ابوظبي - 22 - 9 (كونا) -- تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات المؤتمر العالمي للتأهيل بشأن ذوي الهمم للعام 2024 بالعاصمة الاماراتية ابوظبي الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي.
وقالت بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان المؤتمر العالمي للتأهيل الذي يقام برعاية الشيخ خالد بن زايد يعتبر إحدى أهم الفعاليات العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة لما يطرحه من أفكار وتجارب تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فى مجتمعاتهم.
وأشارت إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تقام تحت شعار (الاحتفاء بالشمولية) تأكيدا للالتزام الراسخ بتعزيز الفرص والنهوض بالإمكانيات البشرية للأشخاص ذوي الاعاقة موضحة أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء الأكاديميين والباحثين المختصين فى مجالات التأهيل والرعاية الصحية والتعليم بهدف تبادل المعرفة والخبرات وإجراء النقاشات حول العديد من الموضوعات التقنية والاستراتيجية لضمان إرساء مجتمع شامل وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.
وذكرت بورسلي أن العمل والتوظيف والتحديات التى يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ورفع نسبة الوعي بالوظائف المتاحة لهم ستكون من أبرز محاور المؤتمر حيث ستتم مناقشة الرؤى المشتركة حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم.
وبينت أن المحاور تتضمن كذلك رفع الوعي بشأن ذوي الاعاقة وقدراتهم وسبل تجاوز العقبات التي تحول دون دمجهم فى سوق العمل من خلال الاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال وتبادل الآراء ووجهات النظر حول تأهيل هذه الشريحة في جميع المجالات.
ولفتت إلى أن المؤتمر سيتطرق كذلك إلى التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وأهمية ضمان نظام شامل في جميع المستويات التعليمية وتزويدهم بمهارات متعددة في جميع المجالات وكيفية الاستفادة من الوسائل التقنية المناسبة لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم إلى المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار ورسم ملامح المستقبل والتنمية.
وثمنت دور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لاحتضانها المؤتمر وسعيها الدؤوب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتزامها الراسخ بتعزيز تكافؤ الفرص لضمان ارساء مجتمع شامل وتمكين الاشخاص ذوى الإعاقة فى جميع انحاء العالم مؤكدة انفتاح دولة الكويت وحرصها على الاستفادة من كافة التجارب ومواكبة أحدث التطورات العالمية لتعزيز تجربتها الرائدة في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة. (النهاية)
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