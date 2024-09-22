إصابة 28 شخصا جراء زلزال مدينة (بجنود) الإيرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 22 – 9 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية الإيرانية اليوم الأحد إصابة 28 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب مدينة (بجنورد) بمحافظة خراسان الشمالية بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن رئيس منظمة الطوارئ في محافظة خراسان الشمالية تقي دولت أبادي القول إن "28 شخصا أصيبوا حتى الآن جراء الزلزال غادر 18 منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم".
وأوضح أبادي أن معظم الإصابات كانت نتيجة كسور في العظام والضغط النفسي والعصبي لدى المصابين نتيجة الزلزال.
وضرب الزلزال (بجنورد) عند الساعة 13ر16 بالتوقيت المحلي (43ر12 بتوقيت غرينيتش) وعلى عمق ثمانية كيلومترات من مستوى سطح البحر. (النهاية)
م و / م ع ح ع
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