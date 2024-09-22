Sunday, 22 September 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 28 شخصا جراء زلزال مدينة (بجنود) الإيرانية

9/22/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 22 – 9 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية الإيرانية اليوم الأحد إصابة 28 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب مدينة (بجنورد) بمحافظة خراسان الشمالية بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن رئيس منظمة الطوارئ في محافظة خراسان الشمالية تقي دولت أبادي القول إن "28 شخصا أصيبوا حتى الآن جراء الزلزال غادر 18 منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم".
وأوضح أبادي أن معظم الإصابات كانت نتيجة كسور في العظام والضغط النفسي والعصبي لدى المصابين نتيجة الزلزال.
وضرب الزلزال (بجنورد) عند الساعة 13ر16 بالتوقيت المحلي (43ر12 بتوقيت غرينيتش) وعلى عمق ثمانية كيلومترات من مستوى سطح البحر. (النهاية)

م و / م ع ح ع




MENAFN22092024000071011013ID1108701590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث