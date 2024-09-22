الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بولاية ألاباما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث إطلاق نار في منطقة ترفيهية بمدينة (برمنغهام) بولاية ألاباما مساء أمس السبت.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن رئيس شرطة برمنغهام سكوت ثورموند القول "إنه بعد الساعة 11 مساء بقليل وصل عدة أشخاص بسياراتهم إلى المنطقة وخرجوا من سياراتهم وبدأوا في إطلاق النار ثم عادوا إلى سياراتهم وانطلقوا بعيدا".
وأضاف ثورموند أن "الشرطة تعتقد أن مطلقي النار كانوا ينفذون عملية قتل لشخص واحد وهو من بين القتلى وأن الضحايا الآخرين وقعوا في تبادل إطلاق النار".
وأوضح رئيس شرطة برمنغهام أنه "في ظل عدم وجود أي مشتبه بهم قيد الاحتجاز تتعاون إدارة شرطة برمنغهام مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الأخرى للتحقيق وتحث أي شخص لديه معلومات على التقدم بها". (النهاية)
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