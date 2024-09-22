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الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بولاية ألاباما

9/22/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث إطلاق نار في منطقة ترفيهية بمدينة (برمنغهام) بولاية ألاباما مساء أمس السبت.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن رئيس شرطة برمنغهام سكوت ثورموند القول "إنه بعد الساعة 11 مساء بقليل وصل عدة أشخاص بسياراتهم إلى المنطقة وخرجوا من سياراتهم وبدأوا في إطلاق النار ثم عادوا إلى سياراتهم وانطلقوا بعيدا".
وأضاف ثورموند أن "الشرطة تعتقد أن مطلقي النار كانوا ينفذون عملية قتل لشخص واحد وهو من بين القتلى وأن الضحايا الآخرين وقعوا في تبادل إطلاق النار".
وأوضح رئيس شرطة برمنغهام أنه "في ظل عدم وجود أي مشتبه بهم قيد الاحتجاز تتعاون إدارة شرطة برمنغهام مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الأخرى للتحقيق وتحث أي شخص لديه معلومات على التقدم بها". (النهاية)

ع س ت / ف ا س




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