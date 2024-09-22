العربي يفوز على خيطان 2-1 ضمن دوري (زين) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- فاز نادي العربي اليوم الاحد على نظيره خيطان بهدفين لهدف ضمن مباريات
الجولة الخامسة من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد صباح السالم استطاع العربي تحقيق فوز مهم ليتصدر مؤقتا برصيد 15 نقطة فيما بقي ضيفه خيطان على نقاطه الاربع بالمركز الثامن حيث سجل للعربي اللاعب بدر طارق بالدقيقة الثانية ثم اضاف زميله احمد خالدي بالدقيقة ال90 في حين سجل لخيطان هدفه الوحيد اللاعب عبدالله الظفيري بالدقيقة ال96.
وتختتم مباريات الجولة في وقت لاحق اليوم عندما يلتقي نادي الكويت نظيره اليرموك. (النهاية)
س ع د / خ ع ح
MENAFN22092024000071011013ID1108701588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.