ممثل أمين عام الأمم المتحدة: الشباب القوة الدافعة لحركة المناخ في الكويت وخارجها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- أكدت ممثل أمين عام الأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر ان الشباب هم قادة الحاضر والمستقبل وان شغفهم وإبداعهم وحماسهم القوة الدافعة لحركة المناخ في الكويت وخارجها.
وقالت الطاهر في كلمة لها خلال الملتقى المحلي للشباب الذي نظمته منظمة المناخ الكويتية في مبنى الامم المتحدة اليوم الأحد ان مؤتمر الشباب المحلي هو الاول من نوعه وهو حدث مهم وعلامة على التقدم وتجسيد رؤية واصرار وقوة المبادرات التي يقودها الشباب الكويتي.
واوضحت ان منظمة المناخ الشبابية الرائدة في الكويت تقود الطريق لرفع الوعي حول تغير المناخ والاستدامة وان الامم المتحدة تشد على ايدي الشباب وترحب بهذه الملتقيات التي من شأنها الحصول على الاعتراف من المنظمة الشبابية (يونقو - YOUNGO) تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
وأكدت أن الكفاح ضد تغير المناخ ليس مجرد سياسات بل هو بناء مجتمع ويسهم في نشر عقلية متفائلة واستراتيجية تدفع نحو تغيير حقيقي ومستدام.
وذكرت ان ملتقى اليوم والنقاشات الشبابية يمكن صناع التغيير من دفع النقاش إلى الأمام ومحاسبة العالم وادراجها في مؤتمر الأطراف ال29 (COP 29) كما يمكن تجميع الافكار الايجابية اعتمادها كتوصيات للعمل المناخي المشترك.
من جانبها قالت مدير عام (منظمة المناخ) الكويتية مريم السعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ابراز دور الشباب بقضية المناخ وتبيان دورهم الفعال من خلال تعزيز الحوار والشراكات بينهم سواء عبر البحوث أو الندوات التفاعلية أو التعاون الدولي امر في غاية الاهمية كونهم شريك في المجتمع والتنمية وهم اجيال المستقبل.
واضافت السعد ان الملتقى اليوم ضم كوكبة شبابية ناقشت قضايا خاصة بالتغير المناخي كتغير درجات الحرارة وكيفية المساهمة بالحفاظ على البيئة وكوكبنا قدر الامكان وتحقيق التوازن البيئي والتنمية المستدامة.
واوضحت ان العمل المناخي يتطلب التعاون بين كافة المؤسسات والجهات المعنية واشراك الشباب في التنمية وجعلهم الشريك الاساسي في هذه العملية لتحقيق التقدم والاهداف المطلوبة.
من جهتها قالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب اسرار الانصاري في تصريح صحفي ان مشاركة الهيئة في هذه الفعالية تأتي لإيمانها بدور الشباب في مواجهة التحديات المناخية وللاطلاع على جهودهم واستعداداتهم فيما يتعلق بهذه القضية والتنمية المستدامة.
واكدت الانصاري ايمان الهيئة بدور الشباب الهام والمحوري تجاه قضية التغير المناخي وابداعهم في المشاركة على المستوى المحلي والإقليمي الدولي نحو قضية المناخ والتي تشكل هاجس كبير لدى جميع دول العالم.(النهاية)
ز ه ر / ط أ ب
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