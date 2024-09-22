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علماء صينيون يحققون رقما قياسيا جديدا لأقوى مجال مغناطيسي مستقر

9/22/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 22 - 9 (كونا) -- أعلن علماء صينيون اليوم الأحد تحطيم مغناطيس شديد داخلي المقاومة (أو مغناطيس مبرَّد بالماء) للرقم القياسي العالمي السابق لأقوى مجال مغناطيسي مستقر.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان أن المغناطيس الجديد الذي طوره "بشكل مستقل" مختبر المجال المغناطيسي العالي في معهد (هيفاي) للعلوم الفيزيائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم نجح في توليد حقل مغناطيسي ثابت قدره 02ر42 تسلا أي ما يزيد عن 840 ألف ضعف للمجال المغناطيسي الأرضي.
وأضاف أن رقم هذا المجال المغناطيسي الجديد حطم الرقم السابق البالغ 4ر41 تسلا والذي يحتفظ به المختبر الوطني للحقل المغناطيسي العالي في الولايات المتحدة منذ عام 2017.
ويعتبر المجال المغناطيسي العالي حالة تجريبية متفردة مطلوبة لأبحاث علوم المواد وأداة قوية للاكتشافات العلمية الكبرى.
ويوفر هذا الاختراق فرصا جديدة في البحث والابتكار إذ يسمح بتطوير ظروف الاستخدام بشكل شائع لدراسة الظواهر الفيزيائية المختلفة.
يذكر أن الصين سبق لها أن سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا لأقوى مجال مغناطيسي مستقر بمغناطيس هجين حقق مجالا مغناطيسيا ثابتا قدره 22ر45 تسلا عام 2022. (النهاية)

س ل ق / م م ج




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