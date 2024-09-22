علماء صينيون يحققون رقما قياسيا جديدا لأقوى مجال مغناطيسي مستقر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 22 - 9 (كونا) -- أعلن علماء صينيون اليوم الأحد تحطيم مغناطيس شديد داخلي المقاومة (أو مغناطيس مبرَّد بالماء) للرقم القياسي العالمي السابق لأقوى مجال مغناطيسي مستقر.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان أن المغناطيس الجديد الذي طوره "بشكل مستقل" مختبر المجال المغناطيسي العالي في معهد (هيفاي) للعلوم الفيزيائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم نجح في توليد حقل مغناطيسي ثابت قدره 02ر42 تسلا أي ما يزيد عن 840 ألف ضعف للمجال المغناطيسي الأرضي.
وأضاف أن رقم هذا المجال المغناطيسي الجديد حطم الرقم السابق البالغ 4ر41 تسلا والذي يحتفظ به المختبر الوطني للحقل المغناطيسي العالي في الولايات المتحدة منذ عام 2017.
ويعتبر المجال المغناطيسي العالي حالة تجريبية متفردة مطلوبة لأبحاث علوم المواد وأداة قوية للاكتشافات العلمية الكبرى.
ويوفر هذا الاختراق فرصا جديدة في البحث والابتكار إذ يسمح بتطوير ظروف الاستخدام بشكل شائع لدراسة الظواهر الفيزيائية المختلفة.
يذكر أن الصين سبق لها أن سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا لأقوى مجال مغناطيسي مستقر بمغناطيس هجين حقق مجالا مغناطيسيا ثابتا قدره 22ر45 تسلا عام 2022. (النهاية)
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