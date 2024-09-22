الدوري الألماني: (ليفركوزن) يفوز على (فولفسبورغ) بأربعة أهداف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 22 - 9 (كونا) -- فاز حامل اللقب فريق (باير ليفركوزن) اليوم الأحد على (فولسبورغ) بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وسجل أهداف ليفركوزن فلوريان فريتس في الدقيقة 14 ويوناثان تاه في الدقيقة ال32 وبييرو هينكابي في الدقيقة ال48 وفيكتور بونيفايس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.
فيما سجل أهداف (فولفسبورغ) كل من الفرنسي نوردي موكييلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة ال5 والبلجيكي سيباستيان بورناوف في الدقيقة ال37 والسويدي ماتياس سفانبرغ في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الاول.
وفاز (شتوتغارت) على (بوروسيا دورتموند) في إطار الجولة ذاتها بنتيجة (5 - 1).
ويتصدر (بايرن ميونخ) جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة يليه كل من (بايرن ليفركوزن) و(فلايبيرغ) و(اينترخت فرانكفورت) ب 9 نقاط لكل منهم. (النهاية)
ع ن ج / م ع ح ع
MENAFN22092024000071011013ID1108701585
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.