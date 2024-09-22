Sunday, 22 September 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الألماني: (ليفركوزن) يفوز على (فولفسبورغ) بأربعة أهداف

9/22/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 22 - 9 (كونا) -- فاز حامل اللقب فريق (باير ليفركوزن) اليوم الأحد على (فولسبورغ) بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وسجل أهداف ليفركوزن فلوريان فريتس في الدقيقة 14 ويوناثان تاه في الدقيقة ال32 وبييرو هينكابي في الدقيقة ال48 وفيكتور بونيفايس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.
فيما سجل أهداف (فولفسبورغ) كل من الفرنسي نوردي موكييلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة ال5 والبلجيكي سيباستيان بورناوف في الدقيقة ال37 والسويدي ماتياس سفانبرغ في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الاول.
وفاز (شتوتغارت) على (بوروسيا دورتموند) في إطار الجولة ذاتها بنتيجة (5 - 1).
ويتصدر (بايرن ميونخ) جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة يليه كل من (بايرن ليفركوزن) و(فلايبيرغ) و(اينترخت فرانكفورت) ب 9 نقاط لكل منهم. (النهاية)

ع ن ج / م ع ح ع




MENAFN22092024000071011013ID1108701585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث