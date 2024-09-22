انطلاق التصفيات الآسيوية والافريقية المؤهلة لكأس العالم للبادل للرجال والسيدات بمشاركة كبيرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الاحد التصفيات الآسيوية والافريقية المؤهلة لكأس العالم للبادل للرجال والسيدات المقبلة (الدوحة 2024) المقررة اكتوبر المقبل والتي ينظمها النادي الكويتي للبادل بإشراف الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 14 منتخبا للرجال و13 للسيدات وتستمر 6 أيام.
وأسفرت نتائج مباريات
اليوم في فئة الرجال عن فوز الإمارات على الفلبين واستراليا على السعودية واليابان على الصين ومصر على لبنان وإيران على عمان والسنغال على تايلاند وجاءت جميعها بذات النتيجة بواقع (3/0).
وفي منافسات السيدات تمكنت الإمارات من الفوز على لبنان (2/1) ومصر على البحرين (3/0) واليابان على السعودية (3/0) في حين حققت استراليا فوزا سهلا على السنغال بذات النتيجة.
وقال مدير النادي علي حيات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التصفيات شهدت في يومها الأول منافسات قوية في كلا الفئتين متوقعا ان تحفل المنافسات بقوة كبيرة كون ان البطل فئة الرجال فقط يتأهل إلى نهائيات كأس العالم فيما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في فئة السيدات للنهائيات.
وأوضح حيات ان النادي وبتنسيق كبير مع الاتحاد الدولي للعبة وبتعاون جهات الدولة ذات العلاقة أنهى كافة الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالبطولة اذ ستقام منافسات الرجال على ملاعب فندق كويت ريجنسي فيما تجري منافسات السيدات في أكاديمية خاصة بالبادل في نادي الكويت.
وأشار الى ان منتخبي الكويت للرجال والسيدات استعدا جيدا لخوض غمار منافسات البطولة لتقديم أفضل المستويات وتحقيق نتائج مشرفة اذ يبدأ أزرق السيدات غدا الاثنين مشواره أمام شقيقه السعودي فيما يلعب منتخب الرجال أمام منتخب لبنان بذات اليوم معربا عن أمله بتحقيق لاعبي الكويت انطلاقة قوية بالتصفيات.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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