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انطلاق التصفيات الآسيوية والافريقية المؤهلة لكأس العالم للبادل للرجال والسيدات بمشاركة كبيرة

9/22/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الاحد التصفيات الآسيوية والافريقية المؤهلة لكأس العالم للبادل للرجال والسيدات المقبلة (الدوحة 2024) المقررة اكتوبر المقبل والتي ينظمها النادي الكويتي للبادل بإشراف الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 14 منتخبا للرجال و13 للسيدات وتستمر 6 أيام.
وأسفرت نتائج مباريات اليوم في فئة الرجال عن فوز الإمارات على الفلبين واستراليا على السعودية واليابان على الصين ومصر على لبنان وإيران على عمان والسنغال على تايلاند وجاءت جميعها بذات النتيجة بواقع (3/0).
وفي منافسات السيدات تمكنت الإمارات من الفوز على لبنان (2/1) ومصر على البحرين (3/0) واليابان على السعودية (3/0) في حين حققت استراليا فوزا سهلا على السنغال بذات النتيجة.
وقال مدير النادي علي حيات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التصفيات شهدت في يومها الأول منافسات قوية في كلا الفئتين متوقعا ان تحفل المنافسات بقوة كبيرة كون ان البطل فئة الرجال فقط يتأهل إلى نهائيات كأس العالم فيما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في فئة السيدات للنهائيات.
وأوضح حيات ان النادي وبتنسيق كبير مع الاتحاد الدولي للعبة وبتعاون جهات الدولة ذات العلاقة أنهى كافة الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالبطولة اذ ستقام منافسات الرجال على ملاعب فندق كويت ريجنسي فيما تجري منافسات السيدات في أكاديمية خاصة بالبادل في نادي الكويت.
وأشار الى ان منتخبي الكويت للرجال والسيدات استعدا جيدا لخوض غمار منافسات البطولة لتقديم أفضل المستويات وتحقيق نتائج مشرفة اذ يبدأ أزرق السيدات غدا الاثنين مشواره أمام شقيقه السعودي فيما يلعب منتخب الرجال أمام منتخب لبنان بذات اليوم معربا عن أمله بتحقيق لاعبي الكويت انطلاقة قوية بالتصفيات.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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