Sunday, 22 September 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المملكة تشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 3:06:07 PM
(MENAFN- Al Watan) لتعزيز التعاون الدولي، يشارك وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بمدينة نيويورك الأمريكية.
وتشارك السعودية في نيويورك بعدد من الاجتماعات الرسمية والتي تتضمن تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الدولية وآخر التطورات في الحروب القائمة وتعزيز الجهود لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين حيث تأتي هذه الدورة المجدولة بعد قرار تاريخي أممي ضد إسرائيل بشأن إنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ستتضمن أعمال الجمعية مناقشة العمل الدولي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق تطلعات القيادات والشعوب، إضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الإغاثية منها والسياسية والاقتصادية لمناقشة مجمل القضايا وبكافة الأصعدة.
وتسعى المملكة جاهدة لتحقيق السلام العالمي بدبلوماسيتها المعتدلة والمحايدة ناهيك عن مواقفها الثابتة والتاريخية في القضايا العربية والإسلامية إضافة لدورها الريادي والقيادي في المجال الاقتصادي، وهذا ما يؤكد مكانة ومتانة المملكة في المجتمع الدولي.

MENAFN22092024000089011017ID1108701547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث