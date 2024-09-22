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120 فعالية للاحتفال باليوم الوطني في الباحة

9/22/2024 3:05:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفذ أمانة منطقة الباحة، ولمدة أسبوع، أكثر من 120 فعالية متنوعة احتفالًا باليوم الوطني الـ94 تحت شعار ((نحلم ونحقق))، في عدد من المتنزهات والمواقع السياحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي السواط، أن فعاليات اليوم الوطني ستقام في متنزه رغدان، ومتنزه الأمير حسام، ودوار الشفا، وممشى الحاوية، وبوليفارد الباحة، وجميع محافظات المنطقة، والتي تشمل العرضة الشعبية، وتوزيع الهدايا، ومسيرة الدراجات النارية، ومسيرة الخيول العربية، والرسم على الوجه بهوية اليوم الوطني، وفرق الفنون الشعبية والاستعراضية والتراث، ومسيرة الدمى الكرتونية، ونقش الحناء، والخط العربي والصوت والضوء والحرف اليدوية والرسم والفن التشكيلي والرسم الحر، وعروض البالونات الطائرة، وعروض الفرق الموسيقية، والعروض الجوية والألعاب النارية.

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