كيف تطورت طرق التعامل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي للدردشة

MENAFN - Alghad Newspaper) عندما أطلقت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) روبوت الدردشة "تشات جي بي تي " (ChatGPT) في عام 2022، بدا وكأن جيلاً جديداً من أدوات الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث ثورة في مختلف جوانب الاقتصاد وحياة الأفراد.

وبحلول عام 2024، تم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في عدد لا يُحصى من الخدمات، لكن التأثير الفعلي لهذه الخطوة لم يكن بالحجم الذي كان متوقعاً في البداية.

لم يُسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور مهن جديدة حيوية، ولم يقضِ على صناعات بأكملها. على العكس، انسحبت عدة شركات ناشئة بارزة وممولة جيداً من السباق لتطوير نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي. فيما ركزت الأخبار المتداولة بشكل كبير على الجوانب السلبية لهذه التقنيات، مثل ميلها إلى تعزيز التحيزات الضارة أو تضخيم المعلومات المضللة.

في سبتمبر، بدأت "أوبن إيه آي"، المدعومة من "مايكروسوفت "، بطرح نموذج محدث زعمت أنه قادر على محاكاة التفكير البشري، إذ يمكنه الإجابة على أسئلة المستخدمين الأكثر تعقيداً، مثل حل مسائل الرياضيات المعقدة ومشكلات البرمجة. كما تعمل شركتا "ألفابت" و"أنثروبيك" (Anthropic) على تطوير قدرات مماثلة في منتجاتها. ووصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، هذا التحديث بأنه "بداية حقبة جديدة".

بالرغم من أن مفهوم التفكير المنطقي يصعب تعريفه وقياسه، إلا أن هدف شركات التكنولوجيا واضح، فهي تسعى إلى إثبات أن أدوات الذكاء الاصطناعي بإمكانها العمل بمثابة "جهات مساعدة" و"وكلاء" متطورين، قادرة على تقديم يد العون للأشخاص في مهامهم الشخصية والمهنية. تأمل الشركات أن تُسهم هذه الابتكارات في تعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي نوعاً من البرمجيات القادرة على أداء مهام معقدة مثل كتابة القصص أو إنشاء الصور، استجابة لأوامر نصية بسيطة. أثناء عملية التدريب، تُغذى هذه الأنظمة بكم هائل من المعلومات (مثل كافة الكُتب المتاحة مجاناً على الإنترنت)، وتُدرب على كيفية استخدام هذه البيانات لصياغة شيء جديد، مثل نص موجز لرواية جديدة.

تستفيد هذه الأنظمة مما تعلمته خلال التدريب في مهامها المستقبلية، مما يجعل استجاباتها أكثر تعقيداً وتفصيلاً بمرور الوقت. ورغم أن النتائج تبدو فريدة وأصلية إلى حد ما، إلا أنها تظل في النهاية شكلاً معقداً من المحاكاة.



لماذا كل هذا الحماس؟

قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على اكتساب مهارات جديدة بسرعة وتنفيذها بسرعة فائقة تمكّنها من المساهمة في مختلف أنواع الأعمال التي يؤديها البشر حالياً، مثل صياغة العقود القانونية أو تصحيح الأخطاء البرمجية.

وحالياً، تعتمد الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن 500" على إصدارات مؤسسية من روبوتات الدردشة التي تطورها شركة "أوبن إيه آي" وغيرها من الشركات المنافسة لإتمام مهام مثل تلخيص المستندات وإتمام مهام البرمجة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني. أشار بنك "غولدمان ساكس غروب" إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يُنفذ ما يصل إلى ربع الأعمال التي يقوم بها البشر الآن. كما توقع محللو "يو بي إس غروب" (UBS Group) أن تتجاوز قيمة سوق هذه التكنولوجيا التريليون دولار بسهولة.



كيف تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

في عام 2022، كان التركيز منصباً بشكل أساسي على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تولد النصوص والصور. أما اليوم، فقد تطورت التكنولوجيا لتشمل خدمات ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على نسخ أصوات الأشخاص، وإنشاء أغانٍ في ثوانٍ، أو إنتاج مقاطع فيديو قصيرة. توجه شركات الذكاء الاصطناعي الآن اهتمامها نحو تطوير أنظمة "متعددة الوسائط" يمكنها معالجة أنواع مختلفة من المدخلات مثل النصوص والصور والصوت، والاستجابة لها.



على سبيل المثال، يمكن لأحد أولياء الأمور المحبطين عرض صورة لمسألة رياضية على روبوت دردشة وطلب شرح كيفية حلها. استعرض ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لمختبر الذكاء الاصطناعي في شركة "ديب مايند" (DeepMind) التابعة لشركة "غوغل"، نموذجاً أولياً لمساعد ذكاء اصطناعي قادر على التعامل مع المدخلات المرئية في الوقت الفعلي.

كما يُدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير في المنتجات الأكثر شعبية، فقد أضافته "غوغل" إلى محرك بحثها الرئيسي، بينما تخطط شركة "أبل" لدمج تكنولوجيا "أوبن إيه آي" في هواتف "أيفون"، مع مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.



ماذا يعني أن يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التفكير؟

على مدار العامين الماضيين، اعتاد مستخدمو "تشات جي بي تي" على تلقي استجابات شبه فورية، بعضها كان دقيقاً والبعض الآخر أقل دقة، لمجموعة متنوعة من الأسئلة. ومع ذلك، سيعمل النموذج الجديد الذي تقدمه "أوبن إيه آي"، والمُسمى بـ"01"، بشكل مختلف إلى حد ما. فقبل تقديم الرد، سيتوقف البرنامج لبضع ثوانٍ، وخلال هذه الفترة سيقوم بتحليل مجموعة من الأسئلة المرتبطة بشكل غير مرئي للمستخدم، ثم يقدم تلخيصاً لما يبدو أنه أفضل إجابة. وتُعرف هذه التقنية أحياناً باسم "سلسلة التفكير".

في منشور على إحدى المدونات، وصفت "أوبن إيه آي" هذا النهج بأنه "التفكير". ووفقاً لاختبارات الشركة، لم يحدث هذا النهج فارقاً كبيراً في الاستفسارات المتعلقة بالكتابة والتحرير، لكنه قدم نتائج أفضل في الأسئلة المعقدة المتعلقة بالبرمجة الحاسوبية وتحليل البيانات وحل المسائل الرياضية.



أشارت الشركة إلى أن "التحديث القادم للنموذج سيؤدي أداءً مشابهاً لطلاب درجة الدكتوراه في المهام الصعبة المتعلقة بالفيزياء والكيمياء والأحياء. ووجدنا أيضاً أنه يتفوق في مجالات الرياضيات والبرمجة. وهذا يمثل تطوراً كبيراً ومستوى جديداً من قدرات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بمهام التفكير المعقدة".



ما هو التأثير الاقتصادي المحتمل للذكاء الاصطناعي التوليدي؟

لا يزال التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي التوليدي غير واضح تماماً. فقد صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن هذه التكنولوجيا قد تعزز نمو الإنتاجية، لكن "هذا قد لا يحدث في الأمد القريب". ويتوقع بعض الاقتصاديين قفزة في الإنتاجية تؤدي بدورها إلى زيادات في الأجور، مما يساعد العمال على استعادة جزء من مكاسبهم التي فقدوها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.



وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الموظفين في إحدى شركات البرمجيات المدرجة ضمن "فورتشن 500" أصبحوا أكثر إنتاجية بنسبة 14% في المتوسط عند استخدامهم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما زادت سرعة العمالة الأقل مهارة بنسبة 35%. وما لم يكن واضحاً هو تأثير هذا التطور على زملائهم الأعلى أجراً، الذين قد تصبح مهاراتهم الأكثر تكلفة غير ضرورية بعد الآن.



في سيناريو متفائل، قد يتمكن الموظفون المهرة الذين تتم أتمتة وظائفهم من إيجاد فرص جديدة في مجالات النمو التي يولدها الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، تشير العلامات المبكرة إلى نوبة مؤلمة من الاضطرابات.

فعلى سبيل المثال، تخطط شركة "إنترناشونال بيزنس ماشينز" (IBM) لوقف أو إبطاء عملية التوظيف لآلاف الوظائف المتوقع استبدالها بالذكاء الاصطناعي. كما أعلنت الشركة السويدية "كلارنا" (Klarna)، التي تقدم خدمة "اشترِ الآن، وادفع لاحقاً"، وقف التوظيف بعدما قلص "تشات جي بي تي" الوقت المطلوب لأداء بعض المهام. وكذلك، قررت شركة "دولينغو" (Duolingo) المتخصصة في تعليم اللغات عدم تجديد عقود حوالي 10% من المتعاقدين، جزئياً نتيجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.



ما هي حدود الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

قد تبدو الإجابات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، استناداً إلى المعلومات المتاحة، موثوقة لدرجة أن المستخدمين قد يعتقدون أنها دقيقة تماماً. ومع ذلك، عندما تكون هذه الإجابات مجردة من السياق المفيد مثل ذكر مصدر المعلومات، ووسط افتقارها للعيوب الواضحة التي غالباً ما تكشف عن انعدام مصداقية المواد، فإنها قد تصبح إجابات مضللة خاصة للمستخدمين الذين ليست لديهم دراية كافية تمكنهم من اكتشاف التحيز أو العيوب أو الأخطاء المحتملة.

ارتكبت روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي أخطاء متكررة عندما طُلب منها أخباراً متعلقة بالأحداث الجارية. كما تميل هذه الأنظمة التوليدية إلى تضخيم التحيزات والصور النمطية المتأصلة في البيانات التي تم تدريبها عليها، وهو تحدٍ كبير عند استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات حساسة مثل التوظيف والرعاية الصحية.

ومع ذلك، تكافح شركات الذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلة التحيز، فعلى سبيل المثال، حاولت "غوغل" إيجاد حل تقني لإنتاج صور أكثر تنوعاً، لكن هذه الجهود أسفرت عن امتناع الأداة عن توليد صور لأشخاص من ذوي البشرة البيضاء.



ماذا يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي بالنسبة للمجتمع؟

مع تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطورها المستمر، تزداد معها احتمالات إساءة الاستخدام.

فقد تم إغلاق بعض منصات الذكاء الاصطناعي أو تعديلها لمنعها من نشر خطاب الكراهية، كما يتيح "تشات جي بي تي" للمستخدمين الإبلاغ عن الردود غير اللائقة بهدف تحسين النظام. ومع ذلك، تمكن المستخدمون من إيجاد طرق لتجاوز هذه القيود.

إضافة إلى ذلك، قد لا يلتقط الذكاء الاصطناعي التحيزات المتعلقة بالجنس أو العرق التي قد يلاحظها البشر في الكتب أو النصوص الأخرى.

هناك أيضاً مخاوف متزايدة بشأن استغلال الذكاء الاصطناعي في التضليل. فعلى سبيل المثال، استُخدم مقطع صوتي مزيف للرئيس الأميركي جو بايدن تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي لحث الناس في ولاية نيو هامبشير على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية الأميركية. كما يشعر المعلمون بالقلق إزاء استخدام الطلاب لروبوتات الدردشة لإكمال فروضهم الدراسية. ومن جهة أخرى، قد تستخدم شركات الضغط السياسي الذكاء الاصطناعي لتزييف آلاف الرسائل المختلفة التي يُفترض أنها من مواطنين للتأثير على قرارات المشرعين.



في رسالة عامة نُشرت في مارس 2023، دعا 1000 خبير تقني وباحثون إلى التوقف عن تطوير الذكاء الاصطناعي لإتاحة وقت أكثر لتقييم "المخاطر العميقة التي تهدد المجتمع والبشرية". ومع ذلك، تواصل الشركات تطوير هذه التكنولوجيا بوتيرة سريعة، نقلا عن بلومبرغ.

