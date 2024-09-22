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الأردن يستعد لتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية في سد الموجب

9/22/2024 3:05:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في تخزين الطاقة، ودورها في إتاحة الفرصة لوضع المزيد من الطاقة مما يحقق الأهداف العالمية الرامية لتقليل حرارة الأرض لأقل من 1.5 درجة، وخاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي نشهدها مؤخراً.
وأضاف الخرابشة، في كلمته الافتتاحية، اليوم الاحد، خلال رعايته ورشة "دراسة جدوى سد الموجب لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ" المنظمة بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التخطيط وبدعم من السفارة النرويجية في الأردن، "نأمل تنفيذ المشروع على سد الموجب بنجاح كما خطط له"، مشيرا أن التخطيط الجيد للمشروع سيمكننا من رفع إسهامات الطاقة المحلية ورفع حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، وتحقيق أهدافنا المنصبة على زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وهو ما مكن الأردن من تحقيق الريادة في هذا المجال.

وأشار إلى أن استراتيجة القطاع 2020-2030 تهدف للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% من الكهرباء المولدة، آملا برفع هذه المساهمة إلى 50% في العام 2050.

من جهتها، قالت المقيمة الدائمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، إنه يوجد في الأردن فرصاً واعدة بمجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن مشروع تخزين الطاقة الكهربائية بتكنولوجيا ضخ وتخزين المياه في سد وادي الموجب سيحدث تغييراً في مجال الطاقة ويدفع باتجاه تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.

وأشارت بينر إلى أن الدراسات المُعدة حول المشروع في سد الموجب ستضاعف قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مقارنة بالوضع الحالي، كما سيوفر المشروع حلولاً للتخزين بشكل يتوافق مع رؤية المملكة في تحقيق أمن الطاقة .

ونوه خبير أول الطاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤول عن ملف الطاقة بمكتب البنك الدولي بالأردن محمد قمح، إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة الأردنية على تحقيق هذا المشروع وفقاً للدراسات، ويسعى لأن يحقق الأردن رؤيته في الوصول إلى توليد ما نسبته 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

من جانبها استعرضت شركة الكهرباء الوطنية الدراسة المُعدة حول المشروع، وتناولت محاور الورشة القضايا والفرص الناشئة عبر المياه، والخبرات الدولية في مشاريع التخزين المائي المنفذة، والتقييم الفني والمالي، المتطلبات البيئية والاجتماعية لمشاريع التخزين الكهرومائي من المياه.

ويستعد قطاع الكهرباء في الأردن لتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا ضخ وتخزين المياه في سد الموجب، بقدرة تصل إلى 450 ميجاوات، بالتعاون مع البنك الدولي.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة، حيث يعتمد المشروع على "دراسة جدوى سد الموجب لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ"، التي أُنجزت في أيلول من عام 2022، وأوصت بضرورة تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة لدعم دمج المزيد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في النظام الكهربائي الأردني.

ويهدف المشروع إلى تخزين طاقة بقدرة 3150 ميجاوات في الساعة، وهو ما يعادل تخزين الكهرباء لمدة 7 ساعات بشكل كامل، مما يشكل خطوة محورية نحو تقليل تكلفة نظام الطاقة وتحسين استقراره بحلول عام 2030.

وجاء تمويل محطة الطاقة الكهرومائية في سد الموجب من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعزز التعاون الدولي في تنفيذ هذا المشروع الطموح، حيث بدأت الجهود لتطوير هذا المشروع منذ عام 2018 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتم تضمينه في الخطة الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2020-2030.

وتؤكد الدراسات أن دمج الطاقة الشمسية الكهروضوئية سيؤدي إلى خفض التكاليف بشكل كبير، حيث يعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف الأردن في التحول إلى الطاقة المتجددة وتعزيز استدامة قطاع الكهرباء.

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