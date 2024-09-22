بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
9/22/2024 3:05:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة الى مستوى 2384 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1783 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 46 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة اخرى.
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