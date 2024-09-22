مقتل لاعب كرة السلة السوري غيث الشامي ووالدته وشقيقته في حلب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قُتل لاعب كرة السلة في نادي الحرية غيث الشامي، إلى جانب والدته وشقيقته، في جريمة مروعة وقعت في حي الأشرفية بمدينة حلب السورية.
وأشارت مصادر محلية إلى العثور على جثث الضحايا بعد مرور قرابة 24 ساعة على ارتكاب الجريمة، حيث قُتل الشاب غيث الشامي، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو لاعب في "منتخب سوريا" لكرة السلة ونادي الحرية، بالإضافة إلى والدته جمانة وشقيقته غزل البالغة من العمر 18 عاماً.
من جهته، نعى "الاتحاد العربي السوري لكرة السلة" غيث الشامي من دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة، ما زاد من الغموض حول الجريمة ودوافعها. وكالات
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