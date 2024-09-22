مقتل لاعب كرة السلة السوري غيث الشامي ووالدته وشقيقته في حلب

وأشارت مصادر محلية إلى العثور على جثث الضحايا بعد مرور قرابة 24 ساعة على ارتكاب الجريمة، حيث قُتل الشاب غيث الشامي، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو لاعب في "منتخب سوريا" لكرة السلة ونادي الحرية، بالإضافة إلى والدته جمانة وشقيقته غزل البالغة من العمر 18 عاماً.



من جهته، نعى "الاتحاد العربي السوري لكرة السلة" غيث الشامي من دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة، ما زاد من الغموض حول الجريمة ودوافعها. وكالات

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