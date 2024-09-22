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حارس ميسي يدفع مصور أبل تي في ويتسبب في أزمة (فيديو)

9/22/2024 3:04:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عاد ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي لليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي لتصدر العناوين بفضل مراقبته للنجم الأرجنتيني كظله، حتى داخل الملعب، وكان آخر ما فعله في مواجهة إنتر ميامي لنظيره نيويورك سيتي قد أثار غضب الجماهير.


وتعادل إنتر ميامي "1-1، في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.


وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي ولويس سواريز أساسيين بجانب جوردي ألبا، لكن النجم الأرجنتيني لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وخلال دخول اللاعبين لأرض الملعب شوهد الحارس الخاص لميسي، وهو يتقدم الفريق تحسبا لدخول أي شخص من الجماهير لأرض الملعب، حيث دائما ما ينقذ النجم الأرجنتيني، ويمنع أي شخص من الاقتراب منه، ولكن هذه المرة قام تشيوكو بإبعاد مصور قناة "أبل تي في"، والتي تعد الناقل الحصري للمباريات، حيث طالبه بالرجوع والابتعاد عن منطقة دخول اللاعبين.


ما فعله ياسين تشيوكو أثار تساؤلات وغضب الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنهم يتفهمون إبعاد الحارس للمشجعين الذين يتقحمون الملعب، ولكن كيف يبعد شخصًا يقوم بأداء مهام وظيفته بهذه الطريقة.

وسجل إنتر ميامي هدف التقدم في الدقيقة 75 عن طريق، لوكا كامبانا، بعد تمريرتين من ميسي وألبا وتابعها داخل الشباك.


وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، استطاع جيمس ساندس أن يسجل هدف التعادل القاتل لصالح نيويورك سيتي لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويتصدر إنتر ميامي جدول ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن سينسيناتي الوصيف.


وتتبقى 4 جولات من مباريات الجدول الأساسي للمباريات المؤهلة إلى نهائيات دور الـ16 من البطولات، حيث يتنافس أول 7 فرق مع ملحق لأصحاب المركزين الثامن والتاسع من المجموعتين الشرقية والغربية على اللقب في النهاية.

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