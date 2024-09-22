حارس ميسي يدفع مصور أبل تي في ويتسبب في أزمة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عاد ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي لليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي لتصدر العناوين بفضل مراقبته للنجم الأرجنتيني كظله، حتى داخل الملعب، وكان آخر ما فعله في مواجهة إنتر ميامي لنظيره نيويورك سيتي قد أثار غضب الجماهير.
وتعادل إنتر ميامي "1-1، في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي ولويس سواريز أساسيين بجانب جوردي ألبا، لكن النجم الأرجنتيني لم يسجل أو يصنع أي أهداف.
وخلال دخول اللاعبين لأرض الملعب شوهد الحارس الخاص لميسي، وهو يتقدم الفريق تحسبا لدخول أي شخص من الجماهير لأرض الملعب، حيث دائما ما ينقذ النجم الأرجنتيني، ويمنع أي شخص من الاقتراب منه، ولكن هذه المرة قام تشيوكو بإبعاد مصور قناة "أبل تي في"، والتي تعد الناقل الحصري للمباريات، حيث طالبه بالرجوع والابتعاد عن منطقة دخول اللاعبين.
ما فعله ياسين تشيوكو أثار تساؤلات وغضب الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنهم يتفهمون إبعاد الحارس للمشجعين الذين يتقحمون الملعب، ولكن كيف يبعد شخصًا يقوم بأداء مهام وظيفته بهذه الطريقة.
وسجل إنتر ميامي هدف التقدم في الدقيقة 75 عن طريق، لوكا كامبانا، بعد تمريرتين من ميسي وألبا وتابعها داخل الشباك.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، استطاع جيمس ساندس أن يسجل هدف التعادل القاتل لصالح نيويورك سيتي لتنتهي المباراة بالتعادل.
ويتصدر إنتر ميامي جدول ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن سينسيناتي الوصيف.
وتتبقى 4 جولات من مباريات الجدول الأساسي للمباريات المؤهلة إلى نهائيات دور الـ16 من البطولات، حيث يتنافس أول 7 فرق مع ملحق لأصحاب المركزين الثامن والتاسع من المجموعتين الشرقية والغربية على اللقب في النهاية.
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