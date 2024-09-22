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ينافس والده.. كريستيانو رونالدو جونيور يسجل ببراعة من ضربة ثابتة (فيديو)

9/22/2024 3:04:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل كريستيانو جونيور، لاعب فريق النصر تحت 15 سنة، نجل الأسطورة البرتغالي رونالدو، هدفا رائعا على طريقة والده خلال مواجهة القصيم.


وجاء هدف اللاعب الشاب من ركلة حرة بقدمه اليمنى على طريقة الأب، الذي دائما ما يسدد هذه الكرات بطريقة مميزة في شباك الخصوم.

وكان رونالدو قد احتفل مع نجله بطريقة مميزة بهدف أحرزه في شباك الاتفاق، يوم الجمعة الماضي.


رونالدو توجه لنجله الذي كان يتابع المباراة من المدرجات مرتديًا قميص النصر أيضًا، وأشار إليه بالرقم "3"، وقصد منها مشاركته مع نجله في تسجيل 3 أهداف للنصر في اليوم نفسه، إذ سبقه جونيور بالتألق مع فريق النصر تحت 15 عامًا، وتسجيله ثنائية قادت العالمي للفوز على القادسية (4-0).


يذكر أن كريستيانو رونالدو اعتاد اصطحاب نجله جونيور للأندية جميعها التي انتقل إليها أخيرًا، إذ يلعب الابن الأكبر للدون الآن في صفوف فريق الناشئين بنادي النصر منذ انتقال والده إلى النادي السعودي مطلع عام 2023.

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