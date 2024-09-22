ينافس والده.. كريستيانو رونالدو جونيور يسجل ببراعة من ضربة ثابتة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل كريستيانو جونيور، لاعب فريق النصر تحت 15 سنة، نجل الأسطورة البرتغالي رونالدو، هدفا رائعا على طريقة والده خلال مواجهة القصيم.
وجاء هدف اللاعب الشاب من ركلة حرة بقدمه اليمنى على طريقة الأب، الذي دائما ما يسدد هذه الكرات بطريقة مميزة في شباك الخصوم.
وكان رونالدو قد احتفل مع نجله بطريقة مميزة بهدف أحرزه في شباك الاتفاق، يوم الجمعة الماضي.
رونالدو توجه لنجله الذي كان يتابع المباراة من المدرجات مرتديًا قميص النصر أيضًا، وأشار إليه بالرقم "3"، وقصد منها مشاركته مع نجله في تسجيل 3 أهداف للنصر في اليوم نفسه، إذ سبقه جونيور بالتألق مع فريق النصر تحت 15 عامًا، وتسجيله ثنائية قادت العالمي للفوز على القادسية (4-0).
يذكر أن كريستيانو رونالدو اعتاد اصطحاب نجله جونيور للأندية جميعها التي انتقل إليها أخيرًا، إذ يلعب الابن الأكبر للدون الآن في صفوف فريق الناشئين بنادي النصر منذ انتقال والده إلى النادي السعودي مطلع عام 2023.
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