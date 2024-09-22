بيلنغهام مهدد بالإيقاف بعد شتمه حكم اللقاء

MENAFN - Alghad Newspaper)وقلب ريال مدريد الطاولة على إسبانيول بعدما كان متأخرا بهدف ليفوز بنتيجة 4-1.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيلنغهام بدا غاضباً أثناء تلقيه البطاقة الصفراء بعد احتجاجه على قرار الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرا، قبل أن تظهره الكاميرات، وهو يصف الحكم بأنه "قطعة من القرف".

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن حكم المباراة لم ينتبه لما قاله بيلنغهام، لذلك لم يقم بطرد اللاعب الدولي الإنجليزي.



وكان بيلنغهام قد تم إيقافه في مارس الماضي لمباراتين بعدما بدر منه خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إذ اعترض بسخط على حكم المباراة خيل مانزانو حين أطلق صافرة النهاية بينما كانت الكرة في طريقها إلى اللاعب الإنجليزي.



وسبق لنجم ريال مدريد أن هاجم الحكم الألماني فيليكس زفاير عام 2021 أثناء لعبه لبورسيا دورتموند بعد مباراة بايرن ميونخ، إذ قال حينها: "لا يمكن لحكم كان متهماً بالتلاعب في النتائج أن يدير مثل تلك المباريات، ماذا تتوقعون منه؟" ليتم تغريمه حينها 40 ألف يورو.