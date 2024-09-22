محاضرة في منتدى الفكر العربي حول تجربة جنوب إفريقيا في النضال



جاء ذلك خلال محاضرة عقدها منتدى الفكر العربي في عمان بعنوان "تجربة جنوب أفريقية في النضال من أجل الحرية"، حاضرت فيها سفير جمهورية جنوب أفريقيا في الأردن الدكتورة تسيلاني موكوينا، بمشاركة وحضور عدد من سفراء الدول العربية والغربية لدى الأردن، ومفكرين وأكاديميين والباحثين.



وفي كلمته الافتتاحية قال الأمين العام للمنتدى د.الصادق الفقيه: إن الحديث حول التجربة النضالية ضد الفصل العنصري يحتم علينا النظر إلى تجربة جنوب إفريقيا لكونها مثالًا واضحًا على الجهود الكبيرة في مكافحة السياسة العنصرية المقيتة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى التحرير، ونيل الحرية في جنوب أفريقيا قام على عدد من المراحل، بدءً في النضال السلمي الدستوري ضد سياسات ذلك الفصل العنصري، وصولًا إلى مراحل من المقاومة صنفت أنها الأعنف كفاحًا في تاريخ إفريقيا.



وقدمت د.موكوينا خلال المحاضرة سردًا تاريخيًا حول النضال من أجل تحرير غالبية سكان جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري اللاإنساني والقمعي، موضحةً أن النظام الذي أسس في العام 1948، حرم غالبية سكان جنوب أفريقيا من معظم حقوقهم، ورسخ لتفوق العرق الأبيض رسميًا، إذ تم بنائه على فرضية مفادها أن الأعراق المختلفة ينبغي أن تعيش منفصلة، الأمر الذي أدى إلى بدء النضال من أجل الحرية في البلاد.



وأضافت د.موكوينا أن النضال للوصول إلى الحرية قام من خلال عدة طرق مختلفة، تمثل أولها في العصيان المدني والاحتجاجات، ومقاطعة الشركات المملوكة للبيض ورفض الخدمة في الجيش، ثم تضمن المظاهرات الحاشدة والمسيرات الشبه سلمية، والاحتجاجات الطلابية في الجامعات، وحظر المؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر العمل الشعبي، للوصول في نهاية الأمر إلى الكفاح والمقاومة المسلحة، ومنه إلى تحرير كلّ من أنغولا وموزمبيق في العام 1975.



وأشارت د.موكوينا في مستهل حديثها إلى دور حركة المقاومة السلمية التي تبنتها جنوب أفريقيا في العام 1992 لإجبار حكومة الفصل العنصري على التفاوض، والموافقة على إنهاء نظام الأقلية ونظام الفصل العنصري، وانتخاب نيلسون مانديلا رئيسًا لجنوب أفريقيا في أول انتخابات حرة يشارك فيها جميع سكان البلاد.

وأكدت د.موكوينا أن دولة جنوب إفريقيا تتمتع بسلطة أخلاقية على المستوى العالميّ، وأن دستور الدولة يعد القانون الأعلى للبلاد، وأنه منارة لمعالجة التحديات المستمرة، والمتمثلة في الفقر وعدم المساواة والبطالة والتعليم، ويعزز الشمولية والمساواة، ويحد من العنصرية والتمييز على أساس الجنس والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعدالة والتنوع، ويصون حقوق المواطنين كافة.



وفي ختام حديثها أوضحت د.موكوينا أن سعي الشعوب إلى الحرية أمر قائم منذ القدم، ولا يقتصر على دولة واحدة، وأن الحرية مجموعة معقدة ومركبة من الظروف تختلف في سياقاتها، وأن جنوب أفريقيا ملتزمة بالمساهمة في تعزيز الحرية والعدالة والمساواة على المستوى العالمي، لكون هذه الصفات الثلاث هي الركيزة الأساسية للوصول إلى عالم سلمي وعادل ومزدهر.



هذا ويذكر أنه جرى نقاش موسع بين المحاضرة والحضور حول القضايا التي طُرحت.