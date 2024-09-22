هل الوجبات الدافئة صحية أكثر؟

MENAFN - Alghad Newspaper)قد يميل البعض إلى تناول وجبات الطعام الدافئة يومياً بالأخص خلال الفصول الباردة من السنة. منهم من يفعل ذلك بشكل تلقائي، فيما يعتقد آخرون أن الطعام الدافئ صحي أكثر.

مونيكا بيشوف، أخصائية تغذية في "بارم هيرتسيغه برودر" في ميونيخ، تؤكد خلال مقابلة لها على موقع مجلة "فوكوس" الألمانية أن درجة حرارة الطعام وتوقيت تناوله لا يؤثران على الصحة.

"تتطلب بعض أنواع الطهي استخدام الكثير من الدهون في تحضير وجبة دافئة.

وهو ما يظهر في السعرات الحرارية. ولهذا السبب نوصي بتناول وجبة دافئة واحدة فقط في اليوم".



هل يؤثر الطعام الدافئ على صحتك؟

بالإضافة إلى ذلك، توضح أخصائية التغذية أن "الجسم لا يحتاج إلى تسخين الوجبات الدافئة قبل هضمها. وفي هذه الحالة يفترض أن يستهلك طاقة أقل خلال الهضم".

لكن العكس غير صحيح إذ قد يستهلك طاقة أكثر مع وجبات باردة، على سبيل المثال، عند دهن الزبدة السميكة على الخبز. ولهذا السبب لا يمكنك تحديد ما هو صحي أكثر أو غير صحي بشكل عام.

وتشير بشوف أن الأمر يعتمد دوماً على تركيبة الوجبات، بغض النظر عما إذا كانت باردة أو دافئة أو تناولتها على الغذاء أم العشاء.



وعلى الرغم من أن الوجبات الساخنة أسهل في الهضم على المعدة، إلا أن الأطعمة الباردة لها مزاياها أيضًا، كما توضح خبيرة التغذية، إلين براندت، نقلاً عن الموقع الإلكتروني على المحطة الإذاعية والتلفزيونية لولاية زارلاند. بسبب فقدان العناصر الغذائية المهمة خلال عملية الاحترار.



ما الذي يجعل الوجبة صحية؟

إعداد وجبة صحية يتطلب اتباع عدة قواعد، كما ينصح أخصائيو التغذية. أولاً لا يجب أن يخلو نصف الطبق من سلطة أو خضروات، فيما يحتوي ربع الطبق على البروتين، مثل البقوليات أو الأسماك، والربع الآخر على الكربوهيدرات، مثل البطاطس أو معكرونة الحبوب الكاملة.



وعند طهي الطعام ينصح باستخدام الدهون عالية الجودة باعتدال. لكن يفضل اعتماد طرق التحضير الصحية التي تتطلب القليل من الدهون أو لا تتطلب أي دهون مثل الطهي بالبخار.



وتوضح أخصائية التغذية، مونيكا بيشوف، أن عملية الهضم تختلف من شخص لآخر. ولهذا السبب لا يوجد وقت مناسب في اليوم ينصح فيه بتناول وجبة دافئة أو غير دافئة، بحسب موقع dw.

