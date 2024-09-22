أول لقاح منزلي ضد الإنفلونزا يحصل على موافقة الغذاء والدواء



وقالت الشركة المصنعة للقاح، أسترازينيكا، إنها ستوفر اللقاح لصيدلية إلكترونية تابعة لطرف ثالث حيث يمكن للأشخاص الخضوع لتقييم لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين لاستخدامه.



بعد ذلك، تعمد الصيدلية لتقييم أهلية المرضى وتقرر ما إذا كان بإمكانهم استخدام اللقاح.



وتتلخص آلية الحصول على اللقاح عبر رش جرعة واحدة فقط في كل فتحة أنف.



وتتراوح التكلفة الحالية للقاح "فلوميست" بدون تأمين صحي بين 35 و45 دولارا، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لديهم تأمين، يكون اللقاح مجانيا.



ويقول خبراء الصحة إن سهولة استخدام بخاخ "فلوميست" قد تؤدي لزيادة معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا.



وعلى الرغم من أن "فلوميست" هو اللقاح الوحيد الذي يعطى عبر الأنف، إلا أنه ليس جديدا، فقد كانت إدارة الغذاء والدواء قد وافقت عليه في عام 2003 للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 49 عاما قبل توسيع الأهلية في عام 2007 لتشمل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عامين.



ويمكن للأشخاص المؤهلين الحصول على اللقاح بواسطة مقدمي الرعاية الطبية، ولكن إذا اختاروا القيام بذلك في المنزل، فيجب أن يكون عمر الشخص الذي يقدمه 18 عاما أو أكثر.



ويؤكد الخبراء أن الأشخاص الذين يخافون من الحقن قد يستفيدون بشكل خاص من توفر نسخة رذاذ الأنف من لقاح الأنفلونزا التي يمكن الحصول عليها في المنزل.



ويقول طبيب الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة ييل سكوت روبرتس إن "العديد من الأشخاص الذين يخافون من الحقن سيكونون قادرين على الحصول على التطعيم بطريقة أسهل بكثير".



وبحسب الدراسات فإن لقاح الإنفلوانزا، سواء الذي يؤخذ عن طريق الحقن أو عبر رذاذ الأنف، لهما فعالية مماثلة.

ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين لديهم حالات طبية معينة، لا يزالون غير مؤهلين لتلقي اللقاح، لإنهم قد يكونون عرضة لآثار جانبية سلبية.



وتعتبر الأنفلونزا الموسمية شديدة العدوى حيث تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما بين 4900 إلى 51000 شخص توفوا سنويا نتيجة الإصابة بها بين عامي 2010 و2023.



وفي العامين الماضيين، ظلت معدلات التطعيم ضد الأنفلونزا متشابهة نسبيا، ولكنها كانت أقل مما كانت عليه خلال الفترة 2020-2021، التي شهدت ذروة جائحة كورونا.