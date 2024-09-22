مرض غامض يضرب أسوان.. وزارة الصحة المصرية توضح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتعرض سكان أسوان منذ عدة أيام لإصابات عديدة بنزلات معوية، حيث استقبلت مستشفيات المحافظة 128 حالة خلال بضعة أيام، وفقا لما أعلنه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، مضيفا أن 22 حالة خرجت بالفعل بعد تلقي العلاج اللازم.
واعتبر الوزير المصري أن عدد الإصابات يظل ضئيلا بالنسبة لتعداد سكان المحافظة الذي يتجاوز مليون وستمائة ألف نسمة، مرجحا أن تكون الإصابات ناتجة عن تسمم في الطعام او الشراب، كما أكد أن تحليلات مياه الشرب نفت وجود أي تلوث، ولكنه لم يقدم تفسيرا محددا لأسباب هذه الإصابات التي انتشرت بصورة مفاجئة وكبيرة.
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي المصرية قد اشتعلت بأخبار ما يحدث في أسوان، وتعددت تفسيرات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بدء من انفجار ماسورة لتصريف مخلفات مصنع "كيما"، ومرورا بانتشار الكوليرا لهذا السبب وانتهاء بالقول إن مرض الكوليرا انتشر في السودان وأنه يصل إلى أسوان عبر مياه النيل.
ولكن السلطات المصرية لم تتطرق إلى انتشار أي مرض أو وباء، واقتصرت التصريحات الرسمية على الحديث عن نزلات معوية، يمكن أن تكون نتيجة لحالات تسمم، ولكن ليس بمياه الشرب. وكالات
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