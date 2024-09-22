مرض غامض يضرب أسوان.. وزارة الصحة المصرية توضح

واعتبر الوزير المصري أن عدد الإصابات يظل ضئيلا بالنسبة لتعداد سكان المحافظة الذي يتجاوز مليون وستمائة ألف نسمة، مرجحا أن تكون الإصابات ناتجة عن تسمم في الطعام او الشراب، كما أكد أن تحليلات مياه الشرب نفت وجود أي تلوث، ولكنه لم يقدم تفسيرا محددا لأسباب هذه الإصابات التي انتشرت بصورة مفاجئة وكبيرة.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي المصرية قد اشتعلت بأخبار ما يحدث في أسوان، وتعددت تفسيرات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بدء من انفجار ماسورة لتصريف مخلفات مصنع "كيما"، ومرورا بانتشار الكوليرا لهذا السبب وانتهاء بالقول إن مرض الكوليرا انتشر في السودان وأنه يصل إلى أسوان عبر مياه النيل.

ولكن السلطات المصرية لم تتطرق إلى انتشار أي مرض أو وباء، واقتصرت التصريحات الرسمية على الحديث عن نزلات معوية، يمكن أن تكون نتيجة لحالات تسمم، ولكن ليس بمياه الشرب. وكالات

