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مرض غامض يضرب أسوان.. وزارة الصحة المصرية توضح

9/22/2024 3:04:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتعرض سكان أسوان منذ عدة أيام لإصابات عديدة بنزلات معوية، حيث استقبلت مستشفيات المحافظة 128 حالة خلال بضعة أيام، وفقا لما أعلنه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، مضيفا أن 22 حالة خرجت بالفعل بعد تلقي العلاج اللازم.

واعتبر الوزير المصري أن عدد الإصابات يظل ضئيلا بالنسبة لتعداد سكان المحافظة الذي يتجاوز مليون وستمائة ألف نسمة، مرجحا أن تكون الإصابات ناتجة عن تسمم في الطعام او الشراب، كما أكد أن تحليلات مياه الشرب نفت وجود أي تلوث، ولكنه لم يقدم تفسيرا محددا لأسباب هذه الإصابات التي انتشرت بصورة مفاجئة وكبيرة.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي المصرية قد اشتعلت بأخبار ما يحدث في أسوان، وتعددت تفسيرات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بدء من انفجار ماسورة لتصريف مخلفات مصنع "كيما"، ومرورا بانتشار الكوليرا لهذا السبب وانتهاء بالقول إن مرض الكوليرا انتشر في السودان وأنه يصل إلى أسوان عبر مياه النيل.

ولكن السلطات المصرية لم تتطرق إلى انتشار أي مرض أو وباء، واقتصرت التصريحات الرسمية على الحديث عن نزلات معوية، يمكن أن تكون نتيجة لحالات تسمم، ولكن ليس بمياه الشرب. وكالات

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