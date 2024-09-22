سمك ميت يتنفس قشور الليمون.. إصدار الرواية الأخيرة للراحل خالد خليفة

تقع الرواية في 264 صفحة، ويتحدث فيها الكاتب عن مدينة اللاذقية في سوريا، بشوارعها وأزقتها، ومعالمها. وأبطال الرواية هم مجموعة شباب (موسيقيين وشعراء وراقصة) تحاول عبثاً إعادة بثّ الحياة في مدينة متجهة نحو الموت بسبب التشوه الذي يعتريها جراء الفساد الإداري وصفقات المقاولين.











وينعى خليفة المدينة من خلال موت أحلام هؤلاء الشباب، الذين لكل واحد منهم معاناته وخيباته وأوهامه.



وجاء في تقديم الرواية: "كأننا بخالد في رواية (سمك ميت يتنفس قشور الليمون) وهو يصفي حساباته مع الزمن، مع جنته المفقودة، مع تاريخه الشخصي والمدن التي أوجعه حبها، مع التناقضات التي تنهش النفس البشرية والضياع الذي يشتت روحها، مع اغتراب المرء عن محيطه وعن نفسه. كل الحب، كل المرارة، كل الفقد، كل اليتم والإحساس بالتخلي هنا. كل المصائر والخيبات، كل الأحلام المجهضة، كل التمزقات التي تفتك بالروح الساعية للبقاء، كلها هنا".



ويتابع الناشر في تقديمه: "هنا شباب حاولوا الانتفاض على واقعهم بالموسيقى، والهروب من مصائرهم بكلمات الأغاني، لكنهم انتهوا أسرى الخيبات المتتالية في مدينة لم تعد تشبه نفسها".



خالد خليفة

وخالد خليفة (1964 – 2023) روائي وسيناريست سوري ترجمت أعماله إلى الكثير من اللغات. وهو صاحب "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" (2013) التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية وحازت جائزة نجيب محفوظ لعام 2013، وهي روايته الرابعة بعد "حارس الخديعة" (1993)، "دفاتر القرباط" (2000)، و"مديح الكراهية" (2006) التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية كذلك.



ولخالد أيضاً عدد من المسلسلات التلفزيونية منها "سيرة آل الجلالي" (1999)، "هدوء نسبي" (2009)، "المفتاح" (2011). وأخيراً رواية "سمك ميت يتنفس قشور الليمون" التي تصدر بعد وفاته بعام، بعد روايتي "لم يصل عليهم أحد" (2019)، و"الموت عمل شاق" (2016). وكالات

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