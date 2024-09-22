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تؤدي إلى الهوس.. 6 أنظمة في الجسم تتضرر بسبب قلة النوم

9/22/2024 3:04:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- هل أنت محروم من النوم؟ إذا كنت قد قضيت ليلة في التقلب في الفراش، فأنت تعلم بالفعل كيف ستشعر في اليوم التالي: التعب والانزعاج وتقلب المزاج. لكن عدم الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة لا يجعلك خاملا وعصبيا فحسب، بل له أضرار خطيرة.
ووفقا لتقرير في موقع "برس سانتي" الفرنسي، فإن التأثيرات الطويلة المدى للحرمان من النوم حقيقية.
فقلة النوم تستنزف قدراتك العقلية وتعرض صحتك الجسدية للخطر. وتربط الدراسات العلمية قلة النوم بعدد من المشاكل الصحية، من زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة.
وتحدث قلة النوم بسبب نقصان عدد الساعات التي يقضيها الشخص وهو نائم، أو انخفاض جودة النوم، أي أن النوم ليس مريحا والشخص يستمر بالاستيقاظ، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
إن الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم يمكن أن يكون له عواقب صحية على جسمك بالكامل. قد يكون ذلك أيضا بسبب اضطراب النوم الأساسي، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.
يحتاج جسمك إلى النوم، تماما كما يحتاج إلى الهواء والطعام ليعمل بأفضل حالاته.
أثناء النوم، يشفي جسمك نفسه ويستعيد توازنه الكيميائي. يشكل دماغك روابط فكرية جديدة ويعزز الاحتفاظ بالذاكرة. من دون نوم كاف لن تعمل أنظمة دماغك وجسمك بشكل طبيعي. يمكن أن يقلل أيضا من جودة حياتك بشكل كبير.
إليك بالضبط كيف تؤثر قلة النوم على وظائف وأجهزة الجسم المحددة:
- الجهاز العصبي المركزي: هو الطريق السريع الرئيسي للمعلومات في جسمك. النوم ضروري لعمل الجسم بشكل صحيح، ولكن الأرق المزمن يمكن أن يعطل الطريقة التي يرسل بها الجسم المعلومات ويعالجها عادة.
أثناء النوم، تتشكل مسارات بين الخلايا العصبية (العصبونات) في دماغك، مما يساعدك على تذكر المعلومات الجديدة التي تعلمتها. تؤدي قلة النوم إلى إرهاق دماغك، لذلك لا يمكنه أداء وظائفه بشكل جيد.
قد تواجه أيضا صعوبة في التركيز أو تعلم أشياء جديدة. قد تتأخر إشارات جسمك أيضا، مما يقلل من تنسيقك ويزيد من خطر وقوع الحوادث. تؤثر قلة النوم أيضا سلبا على قدراتك العقلية وحالتك العاطفية. قد تشعر بمزيد من نفاد الصبر أو عرضة لتقلبات المزاج. يمكن أن يعرض أيضا عملية اتخاذ القرار والإبداع للخطر.
- الجهاز المناعي: أثناء نومك، ينتج نظام المناعة لديك مواد تحمي من العدوى، مثل الأجسام المضادة والسيتوكينات. يتم استخدام هذه المواد لمحاربة المتسللين الغرباء مثل البكتيريا والفيروسات. تساعد بعض السيتوكينات أيضا على النوم، وتمنح نظام المناعة الخاص بك المزيد من الفعالية للدفاع عن جسدك ضد الأمراض.
إذا كنت لا تنام بشكل كاف، فقد لا يكون جسدك قادرا على التخلص من العدوى، وقد تحتاج إلى المزيد من الوقت لتتخلص من المرض. إن الإخفاق في الحصول على نوم مريح على المدى الطويل يزيد أيضا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب.
- الجهاز التنفسي: قد تؤدي قلة النوم إلى جعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل السعال. كما أن اختناق النوم هو مرض خطير أيضا قد يكون هو سبب قلة النوم.
وفي اختناق النوم يحدث انقطاع للتنفس خلال النوم، نتيجة حدوث استرخاء في جدران الحلق، مما يؤدي إلى ضيقه وتوقف التنفس الطبيعي، وقد يؤدي هذا إلى انقطاع النوم. كما أن لانقطاع التنفس خلال النوم آثارا سلبية على صحة الشخص، قد تصل للسكتة الدماغية.
والأشخاص المصابون بانقطاع التنفس خلال النوم قد يعانون من نوبات الانقطاع بشكل متكرر، وقد تصل إلى نوبة مرة واحدة كل دقيقة أو دقيقتين في الحالات الشديدة.
- نظام الأيض: إن قلة النوم هي عامل خطر للسمنة. يؤثر النوم على مستويات هرموني اللبتين والغريلين، اللذين يتحكمان في أحاسيس الجوع والشبع.
اللبتين هو هرمون يعمل على تنظيم توازن الطاقة في الجسم، وتثبيط تناول الطعام، وبالتالي تحفيز فقدان الوزن. ويعتقد حاليا أن بعض البدناء قد يكون لديهم مقاومة لهرمون اللبتين.
- نظام القلب والأوعية الدموية: تؤثر قلة النوم على العمليات التي تحافظ على قلبك ودمك بصحة جيدة، ويشمل ذلك نسبة السكر في الدم، والضغط الشرياني، ومستويات الالتهاب. الأشخاص الذين لا ينامون هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن إجراء تحليل بين الأرق وخطر حدوث أزمة قلبية وسكتة دماغية.
- نظام الغدد الصماء: النوم يؤثر على إنتاج الهرمونات الذي تقوم به الغدد الصماء في الجسم. قلة النوم تؤثر سلبا على إنتاج هرمون الذكورة "التستوستيرون"، وهرمون النمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين.
تساعد هذه الهرمونات الجسم على تطوير الكتلة العضلية وإصلاح الخلايا والأنسجة.
إذا استمررت في مواجهة مشاكل في النوم ليلا وتعاني من التعب أثناء النهار، فتحدث إلى طبيبك. يمكنك التحقق من المشكلات الصحية التي قد تؤدي إلى اضطراب نومك.
ووفقا للجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم، فتشتمل أسباب اضطرابات النوم على:
- أمراض عضوية، مثل الألم المزمن وأمراض القلب والرئة والشخير وانقطاع النفس في أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين.
- أمراض نفسية، مثل اضطراب الخوف والقلق والاكتئاب والمشي في أثناء النوم والكوابيس.
- أدوية معينة مثل المسكنات والأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم ومضادات الاكتئاب، بالإضافة إلى "الجلايكورتيكويدات"، التي تستخدم لعلاج الالتهابات والحساسية والربو وأمراض المناعة الذاتية والتهاب الجلد العصبي والتهاب الأمعاء المزمن.

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