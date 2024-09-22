منتدى الرواد يحتفي بكتاب رحلتي لسري ناصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- احتفى منتدى الرواد الكبار، أول من أمس، بالأستاذ الدكتور سري ناصر صاحب كتاب "رحلتي" الذي ضم تجارب ومحطات حياتية للكاتب.
شارك في الحفل الذي أدارته المستشارة الثقافية للمنتدى، القاصة سحر ملص، كل من: د. مجد الدين خمش، وزيرة
الثقافة هيفاء النجار، ومسؤول الدراسات والنشر د. سالم الدهام. وحضر الحفل رواد المنتدى، واستهل بكلمة لمديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت: "نحتفي بتجربة الأستاذ الدكتور سري ناصر أستاذ علم الاجتماع من خلال كتابه "رحلتي" والذي عاش حياة الكفاح لتحصيل أعلى الشهادات.. وكان وما يزال قدوة لغيره وقد ترك بصمة واضحة في حياة طلبته وجعل منهم رسلاً يبشرون بالخير والعمل الجاد ويستنهضون الهمم، من خلال ما زرعه في نفوسهم من الخير والعطاء"، لافتة إلى مشاركة تلميذي ناصر في هذه الندوة وهما هيفاء النجار، ود. مجد الدين خمش.
وأشارت إلى أن الإنسان يعيش وهو يبحث عن قدوة يتبعها، وقد كان ناصر وما يزال صاحب الأثر الكبير في بناء جيل من الشباب الواعي العامل المؤمن بوطنه، وقدم الكثير من الأفكار والأعمال الخيرية التي تركت أثراً واضحاً في المجتمع.
تحدثت وزيرة الثقافة النجار عن كتاب ناصر، وكيف التقت معه أثناء الدراسة، حيث كان أستاذا في الجامعة، وكيف كان يمثل قدوة لتلاميذه وتعلمت منه الكثير الكثير.
من جانبه أشار الدكتور خمش إلى أن كتاب ناصر هو سيرة ذاتية استعرض المؤلف فيها رحلته مع الحياة والعمل، مبينا أنه تناول هذا الكتاب من خلال التحليل الأكاديمي بمنهجين الأول "السوسيولوجي"، والثاني المنهج "السردي"، مبينا أن المؤلف ركز في هذه السيرة على النكبة الفلسيطينية العام 1948، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وكيف أخبره والده أن الاحتلال الإسرائيلي قد طلب منه إخلاء البيت حتى يتم تسليمه للمستوطنيين الإسرائلييين.
أما الثيمة الثانية التي ركز عليها ناصر، فهي تماسك الأسرة الفلسطينية مع بعضها البعض أثناء النكبة، كما استعرض خمش، بعضا من المقتطفات، وتحدث عن مشوار ناصر الأكاديمي والعلمي ودراسته في الخارج، ورجوعه إلى الأردن وكيف عاد بأفكاره إلى الأردن بخبرات كبير.
من جانبه شكر ناصر المشاركين والمتحدثين، ومنظمي هذه الندوة، ثم تحدث عن جانب من رحلته العلمية والحياتية التي انطلقت من قرية لفتا قضاء القدس، ودراسته في الولايات المتحدة الأميركية، والعودة للإقامة في الأردن، حيث وضع علمه وخبرته ومعرفته في خدمة بلده، لينطلق مشروعه الثقافي والفكري المتمثل بالتنوير الاجتماعي.
كما تحدث ناصر عن مسيرته العلمية في الولايات المتحدة، بعد نزوحه عن قريته المحتلة لفتا في قضاء القدس، ورغم تفوقه وإبداعه في الجامعة، إلا أنه قرر العودة إلى الأردن واضعا خبرته ومعرفته في خدمة بلده، وقد عين أستاذا لعلم الاجتماع في الجامعة الأردنية.
وفي مقدمته للكتاب يقول ناصر: "في هذا الكتاب لا أدعي البطولة ولم أبلغ خلالها العلنية والشهرة التي لم أسع إليها على الإطلاق، لكنني عندما قلبت شريط الذكريات وأعدت قراءة جملة الأحداث التي مررت بها منذ كنت طفلا، لم أبلغ الحلم بعد، حتى قطعت في دروب الحياة أشواطا، وجدت - وبلا فخر أو خيلاء- أي في القصة ما يستحق أن يروى فيستوقف القارئ تارة هنا وأخرى هناك، ليجد في طيات هذا الكتاب أحداثها تصورا واقعيا يعاين الصعوبات الجسام التي تصلبت أمامي وكادت أن تعصف بمسيرتي، لولا أن طاقة يسر شرعتها الأقدار أمامي وأعانتني على شق ظلمات الدرب العسير، فحزمت أمتعتي ويممت وجهتي شطر الدول "الحلم"، وجيبي خالي الوفاض لا مالا فيه ولا ذهبا، ولا حول لي ولا قوة وأنا في طريقي، إلى نحو آخر بلدان العالم بعيدا عن مسقط رأسي في حسابات تلك الأيام غير آبه بما سيؤول إليه الحال، أأستمر هناك أم أعود. ويقال عني: "وكأنك يا أبو زيد ما غزيت". وفي ختام الندوة قامت مديرة المنتدى هيفاء البشير بتوزيع دروع على المشاركين الحاضرين.
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