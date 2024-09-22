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منتدى الرواد يحتفي بكتاب رحلتي لسري ناصر

9/22/2024 3:04:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- احتفى منتدى الرواد الكبار، أول من أمس، بالأستاذ الدكتور سري ناصر صاحب كتاب "رحلتي" الذي ضم تجارب ومحطات حياتية للكاتب.
شارك في الحفل الذي أدارته المستشارة الثقافية للمنتدى، القاصة سحر ملص، كل من: د. مجد الدين خمش، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومسؤول الدراسات والنشر د. سالم الدهام. وحضر الحفل رواد المنتدى، واستهل بكلمة لمديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت: "نحتفي بتجربة الأستاذ الدكتور سري ناصر أستاذ علم الاجتماع من خلال كتابه "رحلتي" والذي عاش حياة الكفاح لتحصيل أعلى الشهادات.. وكان وما يزال قدوة لغيره وقد ترك بصمة واضحة في حياة طلبته وجعل منهم رسلاً يبشرون بالخير والعمل الجاد ويستنهضون الهمم، من خلال ما زرعه في نفوسهم من الخير والعطاء"، لافتة إلى مشاركة تلميذي ناصر في هذه الندوة وهما هيفاء النجار، ود. مجد الدين خمش.
وأشارت إلى أن الإنسان يعيش وهو يبحث عن قدوة يتبعها، وقد كان ناصر وما يزال صاحب الأثر الكبير في بناء جيل من الشباب الواعي العامل المؤمن بوطنه، وقدم الكثير من الأفكار والأعمال الخيرية التي تركت أثراً واضحاً في المجتمع.
تحدثت وزيرة الثقافة النجار عن كتاب ناصر، وكيف التقت معه أثناء الدراسة، حيث كان أستاذا في الجامعة، وكيف كان يمثل قدوة لتلاميذه وتعلمت منه الكثير الكثير.
من جانبه أشار الدكتور خمش إلى أن كتاب ناصر هو سيرة ذاتية استعرض المؤلف فيها رحلته مع الحياة والعمل، مبينا أنه تناول هذا الكتاب من خلال التحليل الأكاديمي بمنهجين الأول "السوسيولوجي"، والثاني المنهج "السردي"، مبينا أن المؤلف ركز في هذه السيرة على النكبة الفلسيطينية العام 1948، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وكيف أخبره والده أن الاحتلال الإسرائيلي قد طلب منه إخلاء البيت حتى يتم تسليمه للمستوطنيين الإسرائلييين.
أما الثيمة الثانية التي ركز عليها ناصر، فهي تماسك الأسرة الفلسطينية مع بعضها البعض أثناء النكبة، كما استعرض خمش، بعضا من المقتطفات، وتحدث عن مشوار ناصر الأكاديمي والعلمي ودراسته في الخارج، ورجوعه إلى الأردن وكيف عاد بأفكاره إلى الأردن بخبرات كبير.
من جانبه شكر ناصر المشاركين والمتحدثين، ومنظمي هذه الندوة، ثم تحدث عن جانب من رحلته العلمية والحياتية التي انطلقت من قرية لفتا قضاء القدس، ودراسته في الولايات المتحدة الأميركية، والعودة للإقامة في الأردن، حيث وضع علمه وخبرته ومعرفته في خدمة بلده، لينطلق مشروعه الثقافي والفكري المتمثل بالتنوير الاجتماعي.
كما تحدث ناصر عن مسيرته العلمية في الولايات المتحدة، بعد نزوحه عن قريته المحتلة لفتا في قضاء القدس، ورغم تفوقه وإبداعه في الجامعة، إلا أنه قرر العودة إلى الأردن واضعا خبرته ومعرفته في خدمة بلده، وقد عين أستاذا لعلم الاجتماع في الجامعة الأردنية.
وفي مقدمته للكتاب يقول ناصر: "في هذا الكتاب لا أدعي البطولة ولم أبلغ خلالها العلنية والشهرة التي لم أسع إليها على الإطلاق، لكنني عندما قلبت شريط الذكريات وأعدت قراءة جملة الأحداث التي مررت بها منذ كنت طفلا، لم أبلغ الحلم بعد، حتى قطعت في دروب الحياة أشواطا، وجدت - وبلا فخر أو خيلاء- أي في القصة ما يستحق أن يروى فيستوقف القارئ تارة هنا وأخرى هناك، ليجد في طيات هذا الكتاب أحداثها تصورا واقعيا يعاين الصعوبات الجسام التي تصلبت أمامي وكادت أن تعصف بمسيرتي، لولا أن طاقة يسر شرعتها الأقدار أمامي وأعانتني على شق ظلمات الدرب العسير، فحزمت أمتعتي ويممت وجهتي شطر الدول "الحلم"، وجيبي خالي الوفاض لا مالا فيه ولا ذهبا، ولا حول لي ولا قوة وأنا في طريقي، إلى نحو آخر بلدان العالم بعيدا عن مسقط رأسي في حسابات تلك الأيام غير آبه بما سيؤول إليه الحال، أأستمر هناك أم أعود. ويقال عني: "وكأنك يا أبو زيد ما غزيت". وفي ختام الندوة قامت مديرة المنتدى هيفاء البشير بتوزيع دروع على المشاركين الحاضرين.

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