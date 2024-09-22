ما بعد لمها حاج.. صوت الفن في مواجهة الإبادة الجماعية بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسراء الردايدة
عمان- ما تزال المخرجة الفلسطينية مها حاج تواصل التميز في عالم السينما، من خلال أعمالها التي تسرد بعمق قصصا تمزج بين الفردي والجماعي، وبين الألم الشخصي والمأساة الوطنية، وذلك في فيلمها القصير الجديد "ما بعد"، إذ تؤكد حاج مرة أخرى قدرتها على جعل الأفلام القصيرة لا تقل قوة أو تأثيرا عن الأفلام الطويلة.
وبعد النجاح الساحق لفيلم Mediterranean Fever الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان 2022، تستمر حاج في إثبات مكانتها بفيلم "ما بعد"، الذي حصل على جائزتين في مهرجان لوكارنو السينمائي: Pardino d'Oro Swiss Life لأفضل فيلم قصير، وجائزة لجنة التحكيم الشباب.
لكن النجاح النقدي ليس كل شيء، فما يميز "ما بعد" هو عمق القصة التي تقدمها حاج، حيث تسلط الضوء على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه القمع والظلم المستمر.
ويحكي الفيلم عن زوجين؛ سليمان ولبنى، يعيشان في عزلة ريفية ويحاولان التعايش مع ألم الفقد بخلق واقع بديل، بعيد عن الحقائق القاسية التي تطاردهما.
قصة عائلية تروي الحزن الفلسطيني
من النظرة الأولى، يبدو فيلم "ما بعد" وكأنه دراما عائلية عادية. سليمان، الطبيب المتقاعد، وزوجته لبنى، يعيشان حياة هادئة في مزرعة نائية. لكن من خلال الحوارات اليومية بينهما حول أطفالهما الخمسة، نكتشف تدريجيا أن هذه الحياة الهادئة تخفي وراءها معاناة كبيرة. الحزن العميق الذي يعيشه الزوجان ليس مجرد نتاج لحظات عابرة، بل هو نتيجة لفقدان مأساوي يعاني منه كل فلسطيني في ظل الاحتلال.
تقول حاج، في مقابلة مع "الغد" حول الفيلم: "لم يكن ما بعد في البداية مخصصا ليكون عن غزة. ولكن مع تزايد الأحداث المروعة -الحروب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني- بدأت هذه الوقائع تتداخل بشكل طبيعي مع الفيلم".
الحزن اليومي الذي يصوره الفيلم يظهر كيف يحاول الزوجان الهروب من ماضيهما المؤلم ببناء عالم بديل خالٍ من الألم، لكن هذا العالم يبدأ بالانهيار مع ظهور صحفي يطلب مقابلة سليمان، ليكشف عن الحقيقة التي يحاولان تجنبها.
التحدي الإبداعي في الأفلام القصيرة
رغم أن صناعة الأفلام الطويلة تهيمن على المشهد السينمائي، تجد المخرجة حاج في الأفلام القصيرة فرصة لنقل رسائل قوية بأقل وقت ممكن. تقول: "البعض يعتقد أن الأفلام القصيرة أسهل لأن زمنها محدود، لكن الحقيقة أن ذلك يجعل من كل لحظة في الفيلم ذات أهمية بالغة. كل مشهد يجب أن يخدم القصة، فلا مجال للإضافات الزائدة".
في "ما بعد"، استطاعت حاج، بمهارة، أن تنقل المشاعر المعقدة للشخصيات وتخلق تفاعلا عاطفيا قويا مع الجمهور. على مدار 30 دقيقة فقط، تمكنت من حياكة قصة مؤثرة تعكس صعوبة الهروب من الواقع القاسي.
الإبادة الجماعية في غزة كخلفية للفيلم
رغم أن "ما بعد" لا يقدم تعليقا سياسيا مباشرا، إلا أن الأحداث الجارية في غزة تظهر كخلفية واضحة للفيلم. وتدور الأحداث في المستقبل، لكن الألم والمعاناة اللذين يسببهما الصراع في غزة يظهران في كل مشهد. الفقد الذي يعاني منه الزوجان يشبه فقد العائلات الفلسطينية التي تخسر أحباءها بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة.
وتوضح حاج قائلة: "الفيلم ليس عن السياسة بالضرورة، ولكنه عن الناس. إنه يعكس كيف يحاول الأفراد التعامل مع حزن لا يمكن احتماله. بالنسبة لسليمان ولبنى، الهروب إلى عالم آخر كان وسيلة للبقاء، ولكن الحقيقة تظهر في النهاية، مهما حاولوا تجاهلها". بهذا، يظهر ما بعد كرمز قوي للمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا، وللصراع الدائم بين الهروب من الواقع ومواجهة الحزن.
شهادة على الصمود الفلسطيني
منذ بدايتها الفنية، استطاعت مها حاج أن تميز نفسها كمخرجة تقدم قصصا تمس الواقع الفلسطيني بطرق غير مباشرة ولكن مؤثرة. من فيلم "برتقال" الذي حصد جائزة الجمهور في مهرجان مونبلييه بفرنسا، إلى فيلمها الوثائقي "خلف هذه الجدران"، وصولا إلى فيلمها الطويل Mediterranean Fever، تُثبت حاج مرة بعد أخرى أن الأفلام يمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن الإنسانية والواقع الفلسطيني.
تقول حاج عن تجربتها: "الأفلام ليست مجرد سرد قصص، بل هي أداة للتأمل والتفكير، وأحيانا للعلاج. فيلم "ما بعد" كان تحديا كبيرا لأنه يتناول مواضيع مؤلمة جدا، لكنني أعتقد أنه من المهم مواجهة هذه المشاعر بدلاً من تجنبها".
مها حاج ليست فقط مخرجة مبدعة، بل هي شاهدة على معاناة شعبها وصمودهم في وجه الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها يوميا. ورغم حبها للأفلام القصيرة، فإن حاج تظل قادرة على تقديم أعمال قوية تترك أثرا طويل الأمد في نفوس المشاهدين.
الفيلم كرسالة عالمية
في النهاية، يعد "ما بعد" أكثر من مجرد فيلم قصير. إنه تجربة سينمائية تعبر عن معاناة الفلسطينيين، لكنه أيضا يتناول الحزن والفقد كجزء من التجربة الإنسانية العالمية. إنه فيلم عن القوة البشرية التي لا تقهر، وعن كيف يمكن للأفراد أن يجدوا طرقا للتعامل مع ألمهم، حتى في أشد اللحظات قسوة.
تختم حاج بقولها: "فيلم ما بعد هو تأمل في القوة الهائلة التي تملكها الروح البشرية". إنه عمل سينمائي يرفض الهروب من الحقيقة، ويواجه الألم بشجاعة، ليترك المشاهد متأملا في قوة الإنسان على الصمود حتى في أحلك الظروف.
ملصق الفيلم-(من المصدر)
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