ما بعد لمها حاج.. صوت الفن في مواجهة الإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

عمان- ما تزال المخرجة الفلسطينية مها حاج تواصل التميز في عالم السينما، من خلال أعمالها التي تسرد بعمق قصصا تمزج بين الفردي والجماعي، وبين الألم الشخصي والمأساة الوطنية، وذلك في فيلمها القصير الجديد "ما بعد"، إذ تؤكد حاج مرة أخرى قدرتها على جعل الأفلام القصيرة لا تقل قوة أو تأثيرا عن الأفلام الطويلة.

وبعد النجاح الساحق لفيلم Mediterranean Fever الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان 2022، تستمر حاج في إثبات مكانتها بفيلم "ما بعد"، الذي حصل على جائزتين في مهرجان لوكارنو السينمائي: Pardino d'Oro Swiss Life لأفضل قصير، وجائزة لجنة التحكيم الشباب.

لكن النجاح النقدي ليس كل شيء، فما يميز "ما بعد" هو عمق القصة التي تقدمها حاج، حيث تسلط الضوء على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه القمع والظلم المستمر.

ويحكي الفيلم عن زوجين؛ سليمان ولبنى، يعيشان في عزلة ريفية ويحاولان التعايش مع ألم الفقد بخلق واقع بديل، بعيد عن الحقائق القاسية التي تطاردهما.

قصة عائلية تروي الحزن الفلسطيني

من النظرة الأولى، يبدو فيلم "ما بعد" وكأنه دراما عائلية عادية. سليمان، الطبيب المتقاعد، وزوجته لبنى، يعيشان حياة هادئة في مزرعة نائية. لكن من خلال الحوارات اليومية بينهما حول أطفالهما الخمسة، نكتشف تدريجيا أن هذه الحياة الهادئة تخفي وراءها معاناة كبيرة. الحزن العميق الذي يعيشه الزوجان ليس مجرد نتاج لحظات عابرة، بل هو نتيجة لفقدان مأساوي يعاني منه كل فلسطيني في ظل الاحتلال.

تقول حاج، في مقابلة مع "الغد" حول الفيلم: "لم يكن ما بعد في البداية مخصصا ليكون عن غزة. ولكن مع تزايد الأحداث المروعة -الحروب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني- بدأت هذه الوقائع تتداخل بشكل طبيعي مع الفيلم".

الحزن اليومي الذي يصوره الفيلم يظهر كيف يحاول الزوجان الهروب من ماضيهما المؤلم ببناء عالم بديل خالٍ من الألم، لكن هذا العالم يبدأ بالانهيار مع ظهور صحفي يطلب مقابلة سليمان، ليكشف عن الحقيقة التي يحاولان تجنبها.

التحدي الإبداعي في الأفلام القصيرة

رغم أن صناعة الأفلام الطويلة تهيمن على المشهد السينمائي، تجد المخرجة حاج في الأفلام القصيرة فرصة لنقل رسائل قوية بأقل وقت ممكن. تقول: "البعض يعتقد أن الأفلام القصيرة أسهل لأن زمنها محدود، لكن الحقيقة أن ذلك يجعل من كل لحظة في الفيلم ذات أهمية بالغة. كل مشهد يجب أن يخدم القصة، فلا مجال للإضافات الزائدة".

في "ما بعد"، استطاعت حاج، بمهارة، أن تنقل المشاعر المعقدة للشخصيات وتخلق تفاعلا عاطفيا قويا مع الجمهور. على مدار 30 دقيقة فقط، تمكنت من حياكة قصة مؤثرة تعكس صعوبة الهروب من الواقع القاسي.

الإبادة الجماعية في غزة كخلفية للفيلم

رغم أن "ما بعد" لا يقدم تعليقا سياسيا مباشرا، إلا أن الأحداث الجارية في غزة تظهر كخلفية واضحة للفيلم. وتدور الأحداث في المستقبل، لكن الألم والمعاناة اللذين يسببهما الصراع في غزة يظهران في كل مشهد. الفقد الذي يعاني منه الزوجان يشبه فقد العائلات الفلسطينية التي تخسر أحباءها بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وتوضح حاج قائلة: "الفيلم ليس عن السياسة بالضرورة، ولكنه عن الناس. إنه يعكس كيف يحاول الأفراد التعامل مع حزن لا يمكن احتماله. بالنسبة لسليمان ولبنى، الهروب إلى عالم آخر كان وسيلة للبقاء، ولكن الحقيقة تظهر في النهاية، مهما حاولوا تجاهلها". بهذا، يظهر ما بعد كرمز قوي للمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا، وللصراع الدائم بين الهروب من الواقع ومواجهة الحزن.

شهادة على الصمود الفلسطيني

منذ بدايتها الفنية، استطاعت مها حاج أن تميز نفسها كمخرجة تقدم قصصا تمس الواقع الفلسطيني بطرق غير مباشرة ولكن مؤثرة. من فيلم "برتقال" الذي حصد جائزة الجمهور في مهرجان مونبلييه بفرنسا، إلى فيلمها الوثائقي "خلف هذه الجدران"، وصولا إلى فيلمها الطويل Mediterranean Fever، تُثبت حاج مرة بعد أخرى أن الأفلام يمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن الإنسانية والواقع الفلسطيني.

تقول حاج عن تجربتها: "الأفلام ليست مجرد سرد قصص، بل هي أداة للتأمل والتفكير، وأحيانا للعلاج. فيلم "ما بعد" كان تحديا كبيرا لأنه يتناول مواضيع مؤلمة جدا، لكنني أعتقد أنه من المهم مواجهة هذه المشاعر بدلاً من تجنبها".

مها حاج ليست فقط مخرجة مبدعة، بل هي شاهدة على معاناة شعبها وصمودهم في وجه الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها يوميا. ورغم حبها للأفلام القصيرة، فإن حاج تظل قادرة على تقديم أعمال قوية تترك أثرا طويل الأمد في نفوس المشاهدين.

الفيلم كرسالة عالمية

في النهاية، يعد "ما بعد" أكثر من مجرد فيلم قصير. إنه تجربة سينمائية تعبر عن معاناة الفلسطينيين، لكنه أيضا يتناول الحزن والفقد كجزء من التجربة الإنسانية العالمية. إنه فيلم عن القوة البشرية التي لا تقهر، وعن كيف يمكن للأفراد أن يجدوا طرقا للتعامل مع ألمهم، حتى في أشد اللحظات قسوة.

تختم حاج بقولها: "فيلم ما بعد هو تأمل في القوة الهائلة التي تملكها الروح البشرية". إنه عمل سينمائي يرفض الهروب من الحقيقة، ويواجه الألم بشجاعة، ليترك المشاهد متأملا في قوة الإنسان على الصمود حتى في أحلك الظروف.







ملصق الفيلم-(من المصدر)