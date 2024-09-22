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الأكل العاطفي: العدو الخفي لصحتك النفسية والجسدية

9/22/2024 3:04:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - في الأكل العاطفي يلجأ الشخص إلى تناول كميات مضاعفة من الطعام كملاذ للتخفيف من حدة المشاعر السلبية كالتوتر والقلق والحزن والملل والوحدة. وبدلًا من مواجهة المشكلات، تكون استراتيجية الهروب من الضغوط النفسية التي تهدد استقرار الشخص وقدرته على التأقلم مع واقعه بتناول كميات كبيرة، معتقدا أنه بهذه الطريقة سيلهي نفسه عن ظروفه الصعبة.
اعتادت منال (43 عاما)، أن تهرب من مشاكلها وأحزانها إلى الأكل على أمل أن تجد فيه راحتها من كل ما يقلقها. تراكمات كثيرة وأزمات يومية لا تنتهي بسبب الأولاد والعمل وغيرها من الأعباء التي أثقلت عليها وجعلتها مشوشة الذهن طوال الوقت غارقة بالتفكير الذي لا جدوى منه وبين فكرة وأخرى دوامة من الأسئلة لكن من دون أي إجابات تزيح عن قلبها الهم.
ومن دون وعي منها أو تخطيط؛ وجدت نفسها تلجأ إلى الأكل بعشوائية لتكسر بذلك الانضباط الذي كانت تحرص عليه لتبقى محافظة على وزنها وحتى لا تقع في فخ السمنة وما يلحقها من أضرار نفسية وجسدية. منال رأت في الأكل وسيلة جيدة لتمنع نفسها من التفكير بكل ما تواجهه من أزمات معتبرة أن الأكل سينسيها معاناتها في ظل واقع متسارع صعب.
أما أكرم (31 عاما)، فيجد في الأكل وسيلة تسلية وحل يحتمي به من مشاعر سلبية تحاصره، وفراغ كبير يعيشه جراء عدم حصوله على وظيفة في مجال تخصصه. "الفراغ قاتل"، هذا ما يؤكده أكرم الذي استسلم لليأس فكل الأبواب مغلقة في وجهه ولا يجد أي بصيص أمل ينقذه من همه وحزنه غير الأكل.
يقول: "إنه دائما ما يشعر بالجوع حتى وإن قرر أن يمنع نفسه وينظم وجباته، إحساسه بالفراغ والملل يدفعانه إلى أن يختار الأطباق الدسمة، إضافة إلى الحلويات التي اعتاد أن يتناولها يوميا وهذا ما تسبب بزيادة وزنه بشكل لافت، وبالتالي إصابته ببعض الأمراض المزمنة رغم صغر سنه".
أم مالك هي أيضا قلقة على ابنها الذي يزداد شعوره بالجوع كلما اقتربت فترة الامتحانات، تقول: "حالة غريبة تنتاب ابنها تجاه الأكل، فهو يقضي أكثر من ثلثي وقته في المطبخ محاولا قمع توتره بتناوله لأطباق مختلفة من دون الانتباه لخطورة تلك الحالة". وتبين أنه لا يكترث لنصائحها لدرجة أنه أصبح يأكل بالخفاء الأمر الذي زاد من وزنه وأيضا، تسبب له بمشكلات صحية بالمعدة.
وتبين اختصاصية التغذية ربى العباسي أن الأكل العاطفي مشكلة تغذوية سببها الضغوط النفسية والأزمات، وعدم القدرة على التأقلم معها أو إيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعانيه الشخص من ضيق وتعب.
والأكل العاطفي، وسيلة مريحة يلجأ إليها الأشخاص للتخفيف من ضغط المشاعر السلبية عليهم كالتوتر والغضب والملل، ويكون ذلك دون الشعور الفعلي بالجوع. مشيرة العباسي إلى أن هؤلاء الأشخاص يختارون الهروب إلى الأكل كلما واجهوا موقفا أخافهم أو أحزنهم أو حتى شعروا بالفراغ وهذا حتما يعرضهم لمشاكل كثيرة وعلى رأسها السمنة وأمراض أخرى، كالسكري والضغط وذلك لأنهم ينتقون الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون العالية كالآيسكريم ورقائق البطاطا والبيتزا وغيرها من المأكولات السريعة، وخاصة في الليل عندما يبدأ الإنسان يفكر ويعيد حساباته بكل الأزمات التي تحيط به.
وبحسب العباسي، فإن تفريغ الضغط النفسي عن طريق الأكل وتناول كميات كبيرة وفي أي وقت من دون تنظيم يؤدي ذلك إلى عدم الراحة نتيجة الشبع الشديد. ووفق قولها، "علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نهرب إلى الأكل هل نحن نشعر بالجوع حقيقة ومن ثم نعرف كيف نضبط تلك الاختلالات التي يرافقها الكثير من الأضرار النفسية والجسدية".
ومن علامات الأكل العاطفي، الشعور فجأة بالرغبة في تناول الطعام، تكرار التردد للمطبخ والأكل في أوقات غير معتادة، الميل لأكل كميات كبيرة والإحساس بالندم بعد الانتهاء، زيادة الوزن في وقت قصير.
وتنصح العباسي بشرب كميات كبيرة من الماء إلى جانب ممارسة الرياضة وتدوين كل ما يتم تناوله خلال اليوم، لأن ذلك يساعد على مراقبة النفس، وإدراك اختيارات الأطعمة وأوقات تناولها، إضافة إلى وضع أهداف للتغلب على العادات الغذائية غير الصحية.
ويرى الاختصاصي النفسي الدكتور باسل الحمد أن الأكل العاطفي يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية نتيجة الإفراط بتناول الطعام والتركيز على الوجبات السريعة والسكريات، مبينا أن السبب الأول للأكل العاطفي هو اعتقاد الشخص أن الأكل ينسيه مشكلاته وهمومه وأنه الحل حتى لو للحظات، وبمجرد تناوله للأكل يشعر بالراحة، وذلك لأن تناول الطعام يسهم بإفراز مادة الدوبامين في المخ.
وأيضا، يلجأ البعض للطعام لمواجهة مشاعرهم كالتوتر مثلا لاعتيادهم على ذلك كلما شعروا بالضغط أو بأي شعور سلبي آخر، وإقناع النفس أن الأكل طريقة للترفيه، إضافة إلى توفر فيديوهات وصور للطعام بكثافة مما يثير الرغبة لدى الأشخاص بتناوله من دون إدراك أو تنظيم.
وبحسب الحمد، فإن تبعات الأكل العاطفي خطيرة صحيا ونفسيا، وذلك يشمل زيادة الوزن، عدم الثقة بالنفس والشعور الدائم بالندم، كما يتسبب بأمراض مزمنة لا حصر لها، مبينا أن الهروب بالأكل حل مؤقت ينتج عنه بعد ذلك الشعور بالذنب وأضرار أخرى، علاوة على بقاء المشكلة الأساسية من دون حلول.
ويدعو الحمد إلى التخلص من هذه المشكلة والتغلب على تبعاتها عبر الاحتفاظ بمفكرة طعام، يكتب عليها "ما تأكل وكم تأكل"، وينبغي التخفيف من التوتر وذلك بممارسة اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق، كذلك المشي أو مشاهدة فيلم أو القراءة أو الاتصال بصديق، وغير ذلك من الأفكار التي تبعدك عن الأكل، وبالتالي تسمح لك بتنظيم وجباتك وتوزيعها على مدار اليوم.

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