في ذكرى ميلاد النبي العربي.. المراحل الصعبة تستنهض الأمم الحية

MENAFN - Alghad Newspaper) كتب: سمير حباشنة

نستذكر في هذه الأيام ميلاد رسولنا ‏ الكريم أبي القاسم ، عليه السلام ،صانع ‏أمة العرب ، وُمجمع شملها .فحولها من قبائل متناثره، متباغضه ومتحاربه ،تدين بالولاء والتبعية إلى الدول المهيمنة في ذلك العصر ، الى أمة رائده مهيوبة.. وإلى دولة علتْ على كل الدول.



نستذكره اليوم فى ذكرى مولده الشريف، عسى أن تُستنهض فينا روحه الزكية وسلوكه القويم، فتصحو هذه الأمة من سباتها المخزي، وتنتصر إلى أرضها ومياها وثرواتها المسلوبة، وإلى كرامتها التي تمرمغ دولة الاحتلال بها الأرض صبحاً ومساء..، بل نستذكره ، كل يوم وفي كل ساعة، لأنة المنقذ الذي رفع راياتنا عالية، وأصبح للعرب كلمتهم المسموعة بين الأمم، وصار لهم حضارة عظيمة أثرت في مسيرة الإنسانية رقياً وعطاءً لقرون طويله.



في هذا اليوم العظيم نتوجه إلى قادتنا وصانعي القرار في هذه الأمة، إلى أن يتذكروا ويتمثلوا نبينا العظيم عليه السلام ، وأن يجتمعوا ، فيعيدوا صياغة "صحيفة المدينة" التي وضعها ،وكانت الأساس لتأسيس كيانية عربيه بل وتوحيد كل العرب بدولة ولأول مرة في التاريخ .. ‏ صياغة ل "صحيفةً المدينة"، بلغة العصر، تحاكي متطلباته، وتجيب على أسئلته ،صحيفة تعيد الوحدةً لهذه الأمة، و عبر نماذج الوحدة المعاصرة ، التي توحد الفروع ،دون أن تلغي أي منها.



صحيفة تحترم الحريات وتضع العرب على مقياس واحد ، ￼مقياس المواطنة بكل ما تعني وما تحمل من عدالة ومساواة ، لا فرق بين عربي وآخر إلا بمدى عطائه والتزامه بمصلحة الأمة .



"صحيفة" تحترم كل الأديان وكل الأعراق وكل الطوائف والمذاهب ،لا فرق بين بين مواطن وآخر إلا بمدي عطائه والتزامه بمصلحة الأمة.

صحيفة تضع ُسبل لحماية أمننا العربي، وحماية ارضنا و ومياهنا المسروقة وثرواتنا المستباحة.. ‏وتحرير العرب الذين لا زالوا تحت الاحتلال والقمع ،ومثالهم الصارخ عرب فلسطين.



‏وبعد/ نريدها وبإصرار وبلا تأخير ،"صحيفة المدينة" المعاصرة، فمن خلالها وبالاستناد إليها ،يخرج العرب من حالة البوس والإحباط والحرمان ، وتذكروا وببعد عن الترويج الإعلامي ،فأن ُجل العرب يعيشون في أوطانهم غرباء،

‏تحية إكبار للنبي العربي الأمي محمد بن عبدالله /صلى الله عليه وسلم.