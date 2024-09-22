الحبس لـ 4 أشخاص في الكرك خططوا لقتل مسؤولين سياسيين وأمنيين

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

قضت محكمة أمن الدولة بحبس 4 أشخاص من 5-3 أعوام، في قضية تنظيم إرهابي، بعد أن خططوا لتحويل نشاطهم السلمي إلى استخدام القوة المسلحة، باستهداف مسؤولين حكومين وسياسيين وأمنيين في محافظة الكرك من خلال خطفهم، ومن ثم قتلهم وتصوير عملياتهم وبثها على مواقع التواصل الإجتماعي.



ودانت محكمة أمن الدولة بقرارها الذي أيدته محكمة التمييز 4 متهمين من أصل 6 آخرين بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم.



ووفق قرار الحكم، فإن المتهمين خططوا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية وكواتم صوت، بالإضافة إلى مركبات بلا لوحات أرقام أو مركبات (فلت).

وحسب الوقائع التي قنعت بها المحكمة، فإن المتهم الأول يرتبط بعلاقة صداقة مع المتهمين الـ 5 الآخرين؛ بحكم لقاءاتهم في الاعتصامات والاحتجاجات.



وأن المتهم الثالث سبق وأن كان محكوما لمدة عام بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم، ولدى خروجه من السجن عاد لممارسة نشاطه عبر صفحته على الفيس بوك، كما أن المتهم (الاول والثاني والرابع ) كانت لديهم مشاركات تحث على الكراهية وتأجيج الشارع والحقد على الدولة ومؤسساتها.



كما وجد المتهمون أن الاعتصامات والاحتجاجات لن تجدي نفعا لهذا اجتمعوا في منطقة غير مأهولة وقرروا استخدام العنف وقوة السلاح؛ لإحداث التغيير والابتعاد عن الحراك السلمي واللجوء إلى استخدام قوة السلاح، وذلك بتنفيذ عمليات إرهابية بعد أن حددوا أهدافهم بأن تتم عمليات خطف وقتل لمسؤولين سياسيين وأمنيين في مدينة الكرك.

كما قرروا استهداف دوريات الأمن العام، وذلك من خلال أسلحة أوتوماتيكية وكواتم صوت.



واتفق المتهمون على استخدام مركبات بدون لوحات أرقام أو سيارات "فلت"، كذلك اتفقوا على تصوير عمليات القتل التي سينفذونها على أن يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والفرار من موقع العملية إلى المناطق الوعرة المتفق عليها بينهم.



ولتحقيق عملياتهم تبرع المتهم الثاني في القضية بالتواصل مع إحدى المنظمات غير المشروعة طلبا منها للدعم المادي، كما طلب المتهم الثاني من المتهم الخامس تأمينه بسلاح أوتوماتيكي ومسدس، دون أن يكشف له عن غاياته من استخدام هذا السلاح، فيما طلب المتهم الأول من المتهم الرابع أن يشاركهم بالعملية، ودعاه لزيارته بالبيت لبحث التفاصيل من أجل تغيير النهج.



ونتيجة لإنكشاف أمر مخططهم الإرهابي تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم الأول، وكذلك تم القبض على باقي المتهمين تباعا، ومن ثم إحباط مخططهم الإرهابي.