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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب بواسطة طائرات مسيرة

9/22/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت اليوم الأحد، محاولتي تهريب لكميات من المواد المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها بواسطة طائرتين مسيرتين.

وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرات المسيرة وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وتبين أنهما تحملان مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

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