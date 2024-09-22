المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب بواسطة طائرات مسيرة

وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرات المسيرة وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وتبين أنهما تحملان مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.