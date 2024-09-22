المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب بواسطة طائرات مسيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت اليوم الأحد، محاولتي تهريب لكميات من المواد المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها بواسطة طائرتين مسيرتين.
وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرات المسيرة وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وتبين أنهما تحملان مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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