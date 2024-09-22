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منتدون أردنيون وعرب يبحثون أهم التحولات بالعالم العربي بعد الحرب على غزة

9/22/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت أمس السبت أعمال الندوة التي يقيمها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان "اتجاهات التحولات في العالم العربي 2025-2035" بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من الأردن وثمان دول عربية تبحث أهم وأخطر التحولات في العالم العربي خلال العشر سنوات القادمة لا سيما بعد الحرب على غزة وتزايد تهديدات الامن العربي من طرف إسرائيل في حرب الإبادة على غزة واختراقات المنطقة ودور النظام الدولي الجديد والنظام الاقليمي في رسم مستقبل العالم العربي، وما هي أكبر التحديات التي تواجه العالم العربي ومستقبل العمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية والاتحاد المغاربي ومجلس التعاون الخليجي.
وأكد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للندوة التي أدارها الدكتور بيان العمري رئيس اللجنة التحضيرية للندوة على ما تشكله معركة طوفان الأقصى من تحول في العالم العربي سيكون له ما بعده، واهمية بحث الفرص والتحديات والمهددات والمخاطر، ومصادر التهديد ، والديناميكيات والمحركات الممكنة والاستراتيجيات والسياسات اللازمة لاستثمار التحولات الإقليمية والدولية ، والتحولات في داخل كل قطر عربي وفي الصراع العربي-الإسرائيلي، وذلك لصالح تحقيق تطلعات الامة بمختلف جوانبها وابعادها المحلية والعربية وعلى مستوى العالم مع نهاية العقد القادم في نهاية عام 2035 .

وأشار رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد في كلمة له خلال جلسة الافتتاح إلى ما يمر بالعالم العربي من تحولات كبرى على صعيد كافة مكوناته من الحكومات والقوى السياسية والاجتماعية وبناه الداخلية بما في ذلك الحراك السياسي والانتخابات من جهة، والحروب الأهلية البينية وفي مواجهة المجموعات الإرهابية المصنوعة من جهة أخرى، وفي ظل انقسامات مجتمعية عمودية وأفقية في عدة دول عربية، إضافة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان التي كشفت عن عمق العجز والضعف وسوء التقدير لدى الكثير من النخب الحاكمة العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي والقضية الفلسطينية واستراتيجياته، وكذلك في قصور برنامج الدعم المفترض لصمود الشعب الفلسطيني المناضل ضد الاحتلال وفي ظل انقسام الحكومات العربية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحمد أن عملية طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر 2023 فتحت الآفاق على تحولات مهمة فلسطينيا وعربيا وإقليميا ودوليا، نحو تحولات استراتيجية جوهرية في إعادة تركيب النظام الدولي، وفي احداث ديناميكيات جديدة في العالم العربي وتشمل التحالفات الإقليمية والدولية بل والداخلية، والتحولات في مجالات الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بل وإعادة التموضع النسبي للصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية، وان الاحتلال الاسرائيلي هو مصدر الخطر الاستراتيجي على المصالح العليا للعرب قطريا وقوميا، كما أشار إلى التجربة الأردنية في التحديث في المنظومة السياسية والتي تهدف الى زيادة منعة الأردن، والدفع بمشروع الدولة والمجتمع نحو المستقبل الواعد، والتي أنجزت الخطوة الأولى فيها بانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين بقوائم حزبية متنوعة وبمشاركة شبابية ونسائية نوعية لأول مرة، والتي تشكل مثالاً لتعددية حزبية وسياسية عربية، ليكون الأردن نموذجا تعدديا ديمقراطيا بحياة حزبية برامجية محمية بالقانون والدستور، ويرقب الأردنيون تطبيقها بمراقبة دقيقة ومتابعة حثيثة.

فيما أشار وزير الصحة والتربية البحريني الأسبق الدكتور علي فخرو إلى أن ما يعيشه الوطن العربي من وضع فوضوي كارثي، يجعل من الضروري السعي لاستشراف مستقبله للخروج من هذا الواقع، مشيرا إلى بوادر وعي شبابي سياسي جديد بالنسبة لموضوع الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة وأساليب مواجهته، والعلاقة مع القوى الاستعمارية الغربية، وعجز أنظمة الحكم العربية في التعامل مع السّاحتين.

وأشار فخرو الى انعكاس هذه الفوضى على الساحة الثقافية والسلوكية الاجتماعية العربية مما دفع لانفجار الولاءات الطائفية والقبلية واللغوية والمناطقية العرقية، مؤكداً أن الكثير من قوى المجتمع المدني العربية، وعلى الأخص السياسية والعمالية والمهنية منها، باتت تدرك أن تراجع فاعليتها في الواقع العربي المعاش هو واحد من أهم الأسباب وراء شلل أنظمة الحكم العربية في إيجاد حلول لتلك المشاهد.

فيما أكد المفكر العربي فهمي هويدي من مصر ضرورة البدء من فهم الواقع العربي ورؤية جوانبه والتأسيس على ذلك لا سيما في ظل الأزمة الكبرى في العالم العربي، معتبراً أن عملية 7 أكتوبر أظهرت انكشاف للعالم بأسره العربي والغربي والأمريكي وبالأخص العالم العربي ، وأظهر شباباً عربياً واعياً يمثلون الحاضر والمستقبل يمكن الرهان عليهم، مع ضرورة البحث في مستقبل العالم العربي في ظل ما يواجهه من حالة تشرذم وغيابه سياسياً والاختراق الإسرائيلي لمجتمعات عدد من الدول العربية في عدة مجالات بما في ذلك الجانب الثقافي.


في حين أكد نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور جواد العناني أن الحرب في غزة في أكتوبر كانت فحصا حامضيا لهذه الأمة، وضرورة البحث عن نقاط مضيئة عربياً سعياً لخلق تحول واضح رمع ضرورة الاستثمار في العنصر الشبابي العربي، لافتاً إلى النقاشات الغربية التي كانت تتحدث عن تقسيم لعدة دول عربية، متسائلاً إن كان الواقع في العالم العربي سيقى على حاله بعد حرب غزة.

كما أوضح العناني أن الحرب في غزة أظهرت وجود تفاوت وازدواجية في الألم العربي تفصل بين الشعوب والأنظمة الحاكمة، مشيراً إلى أنه ومنذ عام 1973 فإن الحروب في العالم العربي تقوم به منظمات وليس دول وباتت هذه الحروب تمتد لشهور طويلة، فيما بات العالم العربي يخضع لتأثير ثلاث دول غير عربية وهي إيران وتركيا والكيان الإسرائيلي فيما العالم العربي يعيش حالة شرذمة وانقسام.

وتقام أعمال الندوة على يومين تشمل خمس جلسات نقاشية حيث تضمنت الجلسة الأولى للندوة التي أدارها رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران بعنوان "التحولات العربية- العربية المحتملة 2025-2035" ورقة بعنوان "التحولات المحتملة في الأمن القومي والقُطري العربي 2025-2035" قدمها أستاذ العلوم السياسية الدكتور حمدي عبد الرحمن من مصر، وورقة بعنوان "التحولات المحتملة في التعاون والعمل العربي المشترك 2025-2035" قدمها الوزير البحريني الأسبق الدكتور علي فخرو، وورقة بعنوان" - التحولات المحتملة في المجالس الإقليمية العربية 2025-2035 و تحديات الوحدة والانقسام، التحولات الجيوسياسية ومستقبل الاتحاد المغاربي (2025-2035" قدمها الدكتور يوسف الصوّاني أستاذ العلوم السياسية في ليبيا.

فيما ضمت الجلسة الثانية من الندوة التي أدارها الدكتور الصادق الفقيه أمين عام منتدى الفكر العربي من السودان بعنوان " التحولات المحتملة في الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في العالم العربي 2025-2035"، ورقة بعنوان "تجربة اتجاهات ومحاولات الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الدروس والعبر 2011-2024" قدمها أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد سليم البرصان، وورقة بعنوان "التحولات المحتملة في الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي 2025-2035" قدمها مدير وحدة الدراسات في المركز العربي للبحوث والدراسات الدكتور عبد الفتاح ماضي من مصر.

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