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“التربية تفعل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب

9/22/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري أن الوزارة باشرت بتفعيل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب، حيث أصبحت النسبة المسموح بها في التعديل الجديد 10% بدلا من 20% كان معمولاً بها خلال السنوات السابقة، والتي تعادل 20 يوماً من أصل عدد أيام الدراسة سواء بعذر أو دونه.
وبين العمري خلال مداخلة عبر“التلفزيون الأردني”، الأحد، أنه لا يسمح للطالب بالتغيب عن الدوام المدرسي ما لم يكن هنالك مبرر أو عذر مرضي أو قهري موثق بتقرير، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه بعذر أو دون عذر عن 10% من مجموع أيام الدوام المدرسي، وإذا تجاوز غيابه هذه السنة يعيد دراسة صفه.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة عبر منصة تابعة لها، تتولى إدارة كل مدرسة تعبئة المنصة يوميا بالغياب والحضور.

في ذات السياق، أكد العمري أن الوزارة ستعتبر كل من لم يلتزم بالدوام المدرسي أمس السبت إضافة إلى يوم السبت المقبل متغيباً عن دوامه، ليضاف إلى نسبة الغياب المسموح بها للطلبة.

وقررت الوزارة دوام طلبة المدارس الحكومية في هذين اليومين عوضاً عن يومي الاثنين والأربعاء 9 و 11 من الشهر الحالي اللذين علَقت الوزارة الدوام خلالهما بالتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية.


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