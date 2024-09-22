الأردن يعزي إيران

الأردن يعزي إيران
التاريخ
9/22/2024 3:04:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بضحايا حادث انفجار منجم للفحم في إقليم خراسان جنوب إيران، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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